Vitesse staat op uit de dood en mag dankzij Isimat-Mirin weer hopen op lijfsbehoud

Vitesse heeft op de valreep uitstekende zakengedaan met een late overwinning op Excelsior. In Rotterdam won de hekkensluiter van de Eredivisie, dankzij een rake kopbal vlak voor tijd van Nicolas Isimat-Mirin met 1-2. Voor het eerst scoorden de Arnhemmers dit seizoen uit een corner. Voor de Rotterdammers was het alweer de veertiende tegentreffer uit zo’n spelhervatting.

Vitesse snakt naar punten en heeft daarvoor doelpunten nodig. Laat daar nu precies het probleem zitten voor de geplaagde Arnhemmers. In de basis-elf van trainer Edward Sturing stonden tegen Excelsior maar vier doelpunten. Marco van Ginkel en Milion Manhoef zijn de clubtopscorers met vier doelpunten. Van Ginkel is inmiddels geen basisspeler meer en Manhoef is in de winterstop vertrokken naar Stoke City. De van AZ gehuurde Mexx Meerdink zou voor de goals moeten zorgen, maar staat nog steeds droog. Anis Hadji Moussa ontpopt zich wel als een directe versterking. Waar bij Vitesse Moussa geregeld de handen van de supporters op elkaar krijgt geldt bij Excelsior hetzelfde voor Couhaib Driouech. De dribbelaar werd vorige week tegen stadsgenoot Sparta nog uit de wedstrijd geschopt, maar kon in het degradatieduel gelukkig weer meedoen.

Driouech en Moussa waren ook deze zondag de smaakmakers. De acties van de buitenspelers waren fraai, alleen ontbrak het aan een goede voortzetting. Meerdink kreeg ook van zijn andere ploeggenoten weinig bruikbare ballen en hetzelfde gold ook voor Excelsior-spits Troy Parrot. De 0-0 ruststand was dan ook een logisch vervolg van een gelijk opgaande eerste helft.

De tweede helft ontbrande meteen met een doelpunt van Lance Duijvestijn. De van Almere City FC overgekomen aanvaller tikte een voorzet van Arthur Zagre prima binnen. Binnen een aantal minuten kwam Vitesse alweer langszij via Paxten Aaronson die als enige alert reageerde, nadat de bal bleef hangen na een schot van Carlens Arcus. Even leek het erop dat de bezoekers zouden doordrukken. Zo kopte Moussa van dichtbij over. Excelsior liet zich via een schot van Kenzo Goudmijn op Elroy Room ook niet onbetuigd. De Vitesse-doelman reageerde even later alert op een voorzet van Driouech op de volledig vrije Parrott. Zo was de tweede omgang een stuk aantrekkelijker dan de eerste. Bij Excelsior ontpopt ook Goudmijn zich als een echte versterking. De middenvelder was in de eerste seizoenshelft voornamelijk nog ploeggenoot van Meerdink bij Jong AZ, maar was in Rotterdam veel nadrukkelijker aanwezig dan de Vitesse-aanvaller. Juist toen iedereen zich leek te verzoenen met een gelijkspel kopte Nicolas Isimat-Mirin een corner van Moussa binnen en bezorgde zijn ploeg de o zo belangrijke drie punten.

Excelsior moet nadrukkelijk naar beneden blijven kijken. Het heeft nog altijd drie punten voorsprong op RKC Waalwijk dat op de zestiende en dus p/d plaats staat. Vitesse komt nu op vijf punten van de Rotterdammers en heeft RKC, over twee weken de tegenstander in Waalwijk, nadrukkelijk in het vizier. Het onderlinge verschil is nog maar twee punten. Eerst wacht voor de Arnhemmers volgende week nog FC Twente. Excelsior gaat dan op bezoek bij Fortuna Sittard.