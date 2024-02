'Wáárom kies je een grensrechter uit Sneek voor sc Heerenveen - Ajax?'

Mike Verweij kan zich vinden in het besluit om geen laat doelpunt toe te kennen aan Ajax tegen sc Heerenveen, maar plaatst desondanks vraagtekens bij de aanstelling van Hessel Steegstra als grensrechter. Steegstra is afkomstig uit Sneek en had daarom beter niet op een wedstrijd van Heerenveen gezet kunnen worden, vindt de journalist van De Telegraaf.

“Ze hebben de goede beslissing genomen”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off over het veelbsproken moment bij Heerenveen – Ajax, waarbij de arbitrage moest beoordelen of een late 3-3 van Ajax geldig was. De vraag was of de bal de lijn had gepasseerd, voordat Pawel Bochniewicz die wegwerkte uit het doel. “Ik denk dat de grensrechter het niet heeft gezien, want Brian Brobbey en de voet van de verdediger stonden ervoor. Als je het niet ziet, dan vlag je niet. Ik denk dat hij achteraf, als hij de beelden heeft gezien, liever wel een doelpunt had toegekend. De bal lijkt eroverheen. Maar op basis van ‘lijken’ kun je geen doelpunt toewijzen.”

Toch is Verweij kritisch op de aanstelling van Steegstra. “Wáárom zet je daar een grensrechter uit Sneek neer? Als je dat kunt voorkomen… Ja, die man heeft het goed gedaan. Maar hij moet straks met Makkelie naar het EK. Voor hetzelfde geld wordt dit een gigantische rel en blijkt de bal wel over de lijn. Als je het kunt voorkomen, waarom doe je het dan niet?”

De journalist trekt de vergelijking met Clay Ruperti, die als videoscheidsrechter niet ingreep toen PSV in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord (1-0 nederlaag) een strafschop claimde. Hij is afkomstig uit Capelle aan den IJssel en dat feit werd werd na afloop breed uitgemeten. “Iemand als Clay Ruperti moet je ook niet onnodig in de problemen brengen. Die wordt daarna bedreigd, terwijl je ‘m ook een week later had kunnen inzetten.”