Van Hanegem ziet ideale buitenspeler voor Feyenoord en PSV: 'Dat kan deze jongen en hij is pas 22 jaar'

Zowel Feyenoord als PSV hoopte zich op de slotdag van de winterse transferwindow nog te verzekeren van de diensten van Couhaib Driouech, maar slaagden er niet in om tot overeenstemming te komen met Excelsior. Willem van Hanegem verbaast zich over het feit dat de nummers één en twee van Nederland geen poging hebben gewaagd voor . Volgens De Kromme is de vleugelaanvaller van sc Heerenveen precies de speler die Feyenoord en PSV vorige maand graag aan hun selectie hadden willen toevoegen.

Feyenoord en PSV beleefden een hectische slotfase van de recente transferwindow. Bij PSV leek het in eerste instantie rustig te blijven, maar toen Yorbe Vertessen duidelijk maakte dat hij dolgraag wilde vertrekken en Noa Lang opnieuw zwaar geblesseerd raakte, sloeg de paniek toch nog een beetje toe. De Eindhovenaren werden gelinkt aan Million Manhoef (op dat moment nog speler van Vitesse), maar maakten uiteindelijk werk van de komst van Driouech. De rappe buitenspeler van Excelsior stond zelf open voor een overgang naar de koploper van de Eredivisie en een akkoord tussen beide clubs leek een kwestie van tijd, maar dat zou er dus tóch niet komen.

Feyenoord werd eveneens niet de nieuwe werkgever van Driouech. Arne Slot worstelt al vanaf het begin van dit seizoen met de invulling van de flanken en zag in de laatste dagen van de transferwindow Javairô Dilrosun vertrekken, waardoor de komst van een extra vleugelaanvaller toch nog serieus werd overwogen. Maar Excelsior en Feyenoord wisten eveneens geen overeenstemming te gebruiken. Had het toch geprobeerd in Friesland, lijkt Van Hanegem te willen zeggen in zijn column in het Algemeen Dagblad. Hij zag Sahraoui zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Ajax niet voor het eerst dit seizoen excelleren bij sc Heerenveen. De kleine dribbelaar was een enorme plaag voor de Amsterdamse defensie en met de 2-0 belangrijk voor zijn ploeg.

“Van Beek speelde erg sterk en hij was ook blij omdat Heerenveen het de laatste tijd te vaak nog uit handen had gegeven”, klinkt het namens Van Hanegem, die Sahraoui echter de ‘beste man’ vond aan Friese kant. “Er waren topclubs die deze winter een buitenspeler wilden halen die een man kan passeren en dat kan deze jongen. En hij is pas 22 jaar.” Sahraoui kwam dit seizoen tot op heden 21 keer in actie voor sc Heerenveen. Hij noteerde vooralsnog zes doelpunten en drie assists. De Friezen dreigde hun smaakmaker vorige maand nog kwijt te raken aan OSC Lille, maar dat haalde uiteindelijk een andere buitenspeler naar Frankrijk.