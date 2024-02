Ajax wekt verbijstering bij oud-prof: 'Bizar, onder Peter Bosz was dit verboden'

Ajax maakt vooralsnog weinig tot geen indruk tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. De Noorse bezoekers kwamen na een dik kwartier al op voorsprong door een treffer van Albert Grønbæk Erlykke. Voormalig profvoetballer Willie Overtoom valt twee zaken op aan het spel van de Amsterdammers: "Onder Peter Bosz was dit verboden".

Overtoom, oud-speler van onder meer Heracles Almelo en AZ en drievoudig international van Kameroen, klimt nog tijdens de eerste helft in de pen en schrijft op X dat twee zaken hem opvallen aan het spel van Ajax. "Verdedigend is er letterlijk nooit druk op de bal bij Ajax, het gemak waarmee teams kunnen tikken is bizar", steekt de voormalig middenvelder van wal. "Daarnaast zijn er altijd middenvelders in de laatste linie waardoor je geen druk op de bal krijgt", analyseert Overtoom.

"Onder Peter Bosz was dit verboden", verwijst Overtoom vervolgens naar de huidige trainer van PSV. Bosz' naam is bijna synoniem voor hoog drukzetten en intens, aanvallend voetbal. De trainer had Ajax in het seizoen 2016/17 onder zijn leiding en leidde de club in dat jaar naar de finale van de Europa League. Die ging vervolgens verloren tegen Manchester United, waarna hij zijn vleugels uitsloeg en tekende bij Borussia Dortmund. Via avonturen bij Bayer Leverkusen en Olympique Lyon belandde Bosz afgelopen zomer in Eindhoven.

In een tweede bericht stelt Overtoom vervolgens dat de positionele bezetting van Ajax 'niet goed genoeg' is. "Het veld blijft gigantisch in plaats van compact maken", analyseert hij onder meer.

