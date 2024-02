Yankuba Minteh scoort spectaculair voor Feyenoord en komt met tenenkrommende doelpuntenviering

heeft Feyenoord zondag over het dode punt heen geholpen in de uitwedstrijd tegen Almere City. De huurling van Newcastle United scoorde in de 72ste minuut spectaculair met een krulbal in de verre hoek.

Minteh haalde daarna zijn gram: bij vieren van de treffer legde hij zijn vinger op de lippen. Daarmee leek de bekritiseerde vleugelspelers zijn criticasters het zwijgen op te willen leggen. Het was voor Minteh, die net tien minuten binnen de lijnen stond, pas zijn vijfde treffer in 25 wedstrijden dit seizoen in alle competities.