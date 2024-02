Zaakwaarnemer Driouech zorgt voor 'irritatie' bij PSV: 'Dat werd op de Herdgang uitgelegd als...'

Anass El Ghouche, de zaakwaarnemer van Excelsior-aanvaller , lijkt weinig vrienden te hebben gemaakt in Eindhoven. Zowel PSV als Feyenoord hoopte zich op de slotdag van de winterse transferwindow nog te versterken met de rappe aanvaller van Excelsior. Zijn zaakwaarnemer leek volop te genieten van de strijd tussen de nummers één en twee van Nederland. Hij plaatste op Instagram een foto van een entreebewijs voor de recente bekerontmoeting in De Kuip. Bij PSV was men daar niet blij mee.

PSV en Feyenoord stonden dit seizoen al drie keer tegenover elkaar binnen de lijnen. De strijd om de Johan Cruijff Schaal én het eerste onderlinge treffen in de competitie in december werden een prooi voor de Eindhovenaren, maar de ontmoeting in de achtste finale van de KNVB Beker op 24 januari eindigde in een overwinning voor de regerend landskampioen uit Rotterdam. De clubs kwamen elkaar deze week dus ook tegen op de transfermarkt. Dat was zeker niet voor het eerst en opnieuw maakten Feyenoord en PSV er een zinderende strijd van. Wie zou er met de handtekening van Driouech vandoor gaan?

Artikel gaat verder onder video

Het had er op Deadline Day lange tijd veel van weg dat het een last minute deal zou gaan worden. Dat leek El Ghouche ook te willen vertellen met zijn bericht op Instagram Stories. De zaakwaarnemer van Driouech deelde een foto van een ticket voor het bekertreffen tussen Feyenoord en PSV, de twee clubs die dus om de handtekening van zijn speler vochten. Die actie schoot bij de Eindhovenaren in het verkeerde keelgat. “Waar de snelheidsduivel (Driouech, red.) eerst nog moest dubben tussen welke topclub zijn eigen voorkeur genoot, liep het donderdagavond uiteindelijk nog helemaal spaak. Eerst was er al wat irritatie in Eindhoven, waar ze Driouechs zaakwaarnemer een ticket van Feyenoord-PSV van vorige maand zagen plaatsen op social media”, schrijft Mikos Gouka in het Algemeen Dagblad.

“Dat werd op De Herdgang uitgelegd als: kijk ons even een luxepositie hebben, wie van de twee zullen we teleurstellen?”, vervolgt de Feyenoord-watcher. Uiteindelijk was de teleurstelling bij Driouech het grootst. Feyenoord trok zich als eerst terug uit de onderhandelingen, nadat een bod van vier miljoen euro van tafel was geveegd en Excelsior Leo Sauer langer dan zes maanden op huurbasis wilde overnemen. “Later op de avond leek PSV dan alsnog uitkomst te bieden voor Driouech. Maar Excelsior moest eerst een vervanger voor hem hebben, zo was de eis in Kralingen. Laat op de avond kwam het in Eindhoven nog tot een finale poging om de transfer af te ronden, maar tevergeefs”, zo klinkt het.