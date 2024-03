Wedstrijdselectie Jong Ajax bezorgt Ajax-fans tóch nog goed nieuws

De rentree van Ajax-aanvaller is aanstaande. De talentvolle aanvaller heeft wegens een bovenbeenblessure een groot deel van het seizoen aan zich voorbij moeten laten gaan, maar kan vrijdagavond bij Jong Ajax in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag zijn eerste minuten maken sinds 1 december jongstleden.

Godts verruilde KRC Genk begin vorig jaar voor Ajax. De aanvaller had niet veel tijd nodig om zijn potentieel te laten zien. Tijdens zijn eerste halfjaar in Amsterdam was hij al driemaal trefzeker voor Jong Ajax en maakte hij ook al vier keer zijn opwachting in de hoofdmacht. In de huidige jaargang kwam hij vooralsnog twintig keer in actie (twaalf keer in Jong, acht keer in Ajax 1). De Belg bewees in de Keuken Kampioen Divisie toe te zijn aan meer minuten in het eerste. Na twaalf wedstrijden stond de teller op zes doelpunten en drie assists.

Helaas voor Godts raakte hij op 1 december in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch ernstig geblesseerd. Gevreesd werd dat hij dit seizoen niet meer in actie zou komen, maar gelukkig bleek het ‘slechts’ te gaan om een bovenbeenblessure. Die zou hem drie maanden aan de kant houden. Godts kan vrijdagavond dus zijn rentree maken. Hij behoort voor het eerst sinds zijn uitvallen tot de wedstrijdselectie van Jong Ajax, dat de zware uitwedstrijd tegen ADO op het programma heeft staan. Godts begint op de bank en komt dus mogelijk als invaller binnen de lijnen.

Het treffen tussen ADO en Jong Ajax, de huidige nummers drie en vijftien op de ranglijst, begint om 20.00 uur. De Amsterdamse beloften treden in Den Haag aan met onder meer Ar’Jany Martha, Kian Fitz-Jim en Julian Rijkhoff.