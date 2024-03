Ajax-fans reageren woedend op aankondiging Ziggo Sport over Maurice Steijn: 'Dit is echt een grap'

Het is inmiddels alweer een paar maanden geleden dat Maurice Steijn vertrok bij Ajax en de Hagenaar liet in het programma Casa di Beau al zijn licht schijnen over zijn periode in Amsterdam, maar het hele verhaal lijkt hij nog niet te hebben verteld. Daarvoor krijgt de Hagenaar maandagavond een nieuwe kans, want hij is door Ziggo Sport uitgenodigd om aan te schuiven in het programma Rondo. Dat is tegen het zere been van Ajax-supporters, die allesbehalve zitten te wachten op het verhaal van Steijn.

Voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax baarde vorig jaar zomer opzien door Steijn aan te stellen als opvolger van John Heitinga en daarmee de nieuwe hoofdtrainer van de club uit Amsterdam. Steijn had Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen weliswaar naar een knappe zesde plaats in de Eredivisie én de finale van de play-offs voor Europees voetbal geloodst, maar weinigen waren van mening dat hij de ideale man was die Ajax er weer bovenop moest zien te krijgen. Na een uiterst teleurstellend seizoen hadden de Amsterdammers immers het nodige recht te zetten. Maar met Steijn aan het roer ging het van kwaad tot erger.

Artikel gaat verder onder video

Na een roerige transferzomer bleken Mislintat en Steijn al snel niet meer door één deur te kunnen. De trainer had zich na afloop van de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard openlijk kritisch geuit over het transferbeleid van de Duitser en weigerde in de daaropvolgende weken onder meer Diant Ramaj op te stellen. Verhalen over een boze Mislintat die zich in het kantoor van Steijn had gemeld om hem te verplichten Ramaj op te stellen in plaats van Jay Gorter maakten de onderlinge verstandhouding er natuurlijk niet beter op. Waar iedereen had verwacht dat Steijn als eerste de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht moest trekken, was het toch echt Mislintat die op 24 september na de dramatisch verlopen Klassieker op straat werd gezet. Een maand later vertrok Steijn uit Amsterdam, daags na de 4-3 nederlaag tegen FC Utrecht.

“Haha Steijn dacht afgelopen week: dit is HET moment om mijn wanprestatie minder te doen laten lijken door de nieuwe ‘onrust’ bij Ajax. Balen voor hem dat Ajax net wint tegen Utrecht en de nul houdt”, reageert Klerry Hunstra, beter bekend als Hamstelaar, zondagmiddag onder de aankondiging van Ziggo Sport over de komst van Steijn naar Rondo. “Ajax wint, houdt de 0… en dus automatisch veel om over na te praten. En dat gaat in Rondo gebeuren, met voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn aan tafel”, klinkt de sportzender laaiend enthousiast over de aanwezigheid van Steijn in Rondo. Daar denken Ajax-fans heel anders over. “Dat deze kerel wordt uitgenodigd is echt een grap”, zo klinkt het. “Ik trek nog liever al m’n tanden er zonder verdoving uit, vriendelijk bedankt”, reageert Arco Gnocchi van de Pak Schaal Podcast van Voetbal International.

De uitzending van Rondo met Steijn begint maandagavond om 20.30 uur. Naast Steijn maken ook Giovanni van Bronckhorst, Marco van Basten en Youri Mulder hun opwachting.