Ajax-fans verbijsterd om pijnlijk moment: Van ’t Schip vergeet naam van eigen speler

Een pijnlijk moment van John van ’t Schip zondagmiddag na het competitieduel van Ajax met Fortuna Sittard (2-2). De hoofdtrainer van Ajax kwam op de persconferentie na afloop niet op de naam van nota bene een eigen speler: Carlos Forbs.

Van ’t Schip stond na de remise van Ajax tegen Fortuna Sittard de landelijke pers te woord op een persconferentie. De oefenmeester duidde de veldbezetting van Ajax in de slotfase naar aanleiding van een vraag over Julian Rijkhoff, die de gehele wedstrijd op de reservebank bleef zitten. "Je moet ook gewoon invulling aan de zijkanten hebben. En in de spits hadden we Akpom en Brobbey”, begon Van ’t Schip.

Artikel gaat verder onder video

“Dan kan je daar nog een spits bij gooien, maar dat wil niet zeggen dat je dan in één keer gaat scoren. Je moet ook zorgen dat de bezetting enigszins goed is. We hadden sowieso al doorgeschoven met een verdediger. We hebben eh… Hoe heet-ie..?” Vervolgens bleef het negen seconden stil. Van ’t Schip zocht wanhopig naar de naam van Forbs en keek zelfs op een spiekbriefje. De trainer kwam echter niet op de naam van de Portugese vleugelaanvaller, waarna hij gered werd door iemand uit de perszaal: “Carlos!”

"Carlos. We hebben Carlos ingebracht aan de zijkant”, ging Van ’t Schip vervolgens verder. “Aanvallend ging hij echt meer als een linksbuiten spelen, dus daar breng je al aanvallend veel meer in. Dus én Brian én Carlos. Branco van den Boomen die in principe anders speelt dan Sivert Mannsverk, met meer aanvallende impulsen. We hadden ook Rijkhoff nog kunnen inbrengen, maar op een gegeven moment maak je daar gewoon keuzes in", besluit de coach van Ajax.

Dat Van ’t Schip negen seconden moest nadenken over de naam van Forbs en er uiteindelijk niet uitkwam, ondanks het gebruik van een spiekbriefje, leidt op social media tot verbijsterende reacties van supporters van Ajax. “Echt gênant, dat zoeken naar de naam van Forbs”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.