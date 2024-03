ESPN komt met 'schrikbarende' Ajax-statistiek: 'Historisch hoog'

ESPN komt met een 'schrikbarende' statistiek over Ajax, dat sinds de start van het seizoen niet minder dan 31 (!) verschillende spelers in de basisopstelling opnam in een Eredivisieduel. Het feit dat trainer John van 't Schip in het uitduel bij Sparta Rotterdam (2-2) een basisplaats inruimde voor , betekent dat de club het all time record van ADO Den Haag tot op vier spelers genaderd is

De betaalzender becijfert dat de eind oktober vertrokken Maurice Steijn verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de in de basis gebruikte spelers dit seizoen: de Hagenaar stelde in zijn zeven wedstrijden liefst 24 verschillende spelers op. Zijn assistent Hedwiges Maduro voegde daar met Diant Ramaj één basisspeler aan toe, waarna Van 't Schip nog eens zes spelers hun eerste start van het seizoen gunde, waarvan Godts (voorlopig) dus de laatste is.

ESPN dook in de statistieken en concludeert dat Ajax nooit meer verschillende spelers in de basis opnam dan dit seizoen het geval is. Sterker nog, slechts vier clubs gebruikten er ooit nog meer, waarvan ADO in het seizoen 2020/21 (35 stuks) de kroon spant. Vorig seizoen kwam FC Groningen tot 32 verschillende basisspelers. Beide clubs degradeerden in het jaar waarin zij hun records vestigden.

Schrikbarend

Ajax gebruikte inmiddels negen basisspelers meer dan de voltallige top-drie van de Eredivisie; aangezien zowel koploper PSV als nummer twee Feyenoord én nummer drie FC Twente vooralsnog 22 verschillende spelers aan de aftrap liet verschijnen. Nummer elf sc Heerenveen gebruikte de minste spelers vanaf het begin: Kees van Wonderen stelde 'slechts' negentien verschillende spelers op. Ook Sparta Rotterdam (20) en Go Ahead Eagles (21) hadden minder spelers nodig dan de bovenste drie van de ranglijst. De recente historie wijst uit wat het ideale aantal verschillende basisspelers zou moeten zijn: "Bij de laatste vijf kampioenen – het coronaseizoen 2019/2020 dus niet meegerekend – bestond die gemiddeld uit 23 basisspelers", schrijft ESPN. "Het aantal van Ajax met 31 basisklanten is dus niet alleen schrikbarend, maar ook historisch hoog te noemen", besluit de zender.

