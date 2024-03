Ajax krijgt niet eerdere genoemde trainer getipt: 'Beter kan je echt niet krijgen, niet meer verder zoeken!'

Wim Jonk moet de nieuwe trainer van Ajax worden, zo stelt Harry Vermeegen. De oud-journalist en programmamaker denkt dat Jonk voor de Amsterdammers de perfecte opvolger zou zijn van John van 't Schip, die aan het einde van het seizoen lijkt te vertrekken als hoofdtrainer van Ajax.

"Ik lees allerlei namen, zoals Frank de Boer en Pascal Jansen, er komt een hele batterij aan namen en voorstellen voorbij", begint een enthousiaste Vermeegen in een video op Instagram, het medium waarop hij vaker zijn ongezouten mening geeft over hetgeen wat er speelt in de voetballerij: "Mijn voorstel, beter kan je niet krijgen, Wim Jonk! Niets anders, niet meer verder kijken, gewoon bellen", adviseert Vermeegen de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes.

"Hij vind het geweldig om trainer te worden van Ajax en heeft met FC Volendam eigenlijk alleen maar wonderen verricht", stelt de 73-jarige geboren Amsterdammer. Vermeegen weet ook wie de assistenten van Jonk moeten worden. Daarin is er geen plaats voor Hedwiges Maduro, Said Bakkati en Michael Valkanis: "Als assistent zetten we daarnaast Gerald Vanenburg, ook een echte voetbalman, helemaal puur voetbal", oppert Vermeegen.



Naast Vanenburg moet Ajax er in de ogen van de oud-journalist ook voor zorgen dat een oud-assistent terugkeert bij de club: "Daarnaast zetten we om die verdediging helemaal muurvast te zetten, zodat er geen muis doorheen komt, Winston Bogarde", geeft Vermeegen aan. Bogarde was in het verleden onder leiding van Erik ten Hag al eens actief als assistent-trainer van Ajax.