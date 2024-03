Ajax maakt Aston Villa-selectie bekend: Berghuis ontbreekt, talenten maken rentree

Ajax kan donderdagavond in de return tegen Aston Villa in de achtste finales van de UEFA Conference League geen beroep doen op . De aanvaller moest de afgelopen vier wedstrijden al aan zich voorbij laten gaan en kan dus ook niet in actie komen op Villa Park. Tegenover de absentie van Berghuis staat de rentree van en . Zij stappen woensdag met Ajax op het vliegveld naar Birmingham.

Berghuis had tijdens het tweeluik met FK Bodø/Glimt in de vorige ronde van de Conference League nog een belangrijk aandeel in het bereiken van de achtste finales. De Oranje-international maakte in de heenwedstrijd in Amsterdam de late gelijkmaker en opende een week later in Noorwegen de score. Na de return speelde Berghuis echter geen minuut meer. De linkspoot kampt met een blessure aan de binnenkant van een van de knieën en moest daardoor de duels met AZ, FC Utrecht, Aston Villa én Fortuna Sittard al aan zich voorbij laten gaan.

John van ’t Schip leek afgelopen zondag na afloop van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-2) al geen rekening te houden met speeltijd voor Berghuis in de return tegen Aston Villa en nu is het zeker dat de aanvaller donderdagavond niet van de partij zal zijn. Dat geldt ook voor Steven Bergwijn en Tristan Gooijer. Bergwijn staat sinds begin vorige maand aan de kant met een hamstringblessure en trainde - in elk geval tot aan de ontmoeting met Fortuna Sittard - nog niet mee met de groep. Hij lijkt op z’n vroegst na de interlandperiode zijn rentree te kunnen maken. Gooijer pakte vorige week in de heenwedstrijd tegen Aston Villa tweemaal geel en dus rood. Hij is geschorst.

Tegenover de absentie van de hierboven genoemde namen staat dus de rentree van Godts en Vos. Eerstgenoemde stond de voorbije maanden buitenspel met een bovenbeenblessure. Hij maakte anderhalve week geleden zijn rentree bij Jong Ajax en liet in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag meteen weer zijn klasse zien. Donderdagavond zou hij zijn eerste opwachting in Ajax 1 kunnen maken sinds 25 november (toen als invaller tegen Vitesse). Ook Vos is dus weer van de partij. De middenvelder leek in de eerste seizoenshelft door te breken in de hoofdmacht, maar verdween door een knieblessure een tijdje uit beeld. Vos maakte dit kalenderjaar vooralsnog zijn minuten in Jong Ajax.