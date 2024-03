Taylor baart opzien op persconferentie: ‘Dat klinkt voor mij niet onmogelijk’

lijkt er nog alle vertrouwen in te hebben dat Ajax het AZ moeilijk kan gaan maken in de strijd om de vierde plaats. De Amsterdammers hadden de achterstand op de club uit Alkmaar zondagmiddag weer kunnen verkleinen tot vier punten, maar kwamen in de eigen Johan Cruijff ArenA niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Taylor is van mening dat het niet ‘onmogelijk’ is om de achterstand van zes punten weg te werken.

AZ en Ajax troffen elkaar twee weken geleden in Alkmaar. Voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd in de strijd om de vierde plaats en vooral voor Ajax, dat op dat moment al tegen een achterstand aankeek ten opzichte van de provinciegenoot. John van ’t Schip stuurde zijn elftal die middag in Alkmaar in een nieuw systeem het veld in. Hoewel zijn ploeg tegen de zoveelste nederlaag van dit seizoen aanliep, zag hij volgende aanknopingspunten. Ajax won vorige week van FC Utrecht en maakte donderdag een goede indruk tegen Aston Villa, maar zakte zondagmiddag tegen Fortuna Sittard weer door het ijs.

Daardoor is de achterstand op AZ niet vier, maar zes punten. De Amsterdammers lijken een klassering in de top vier zodoende uit hun hoofd te kunnen zetten, maar Taylor wil daar nog niets van weten. “Als Ajax zijnde moet je gewoon altijd naar boven kijken denk ik. We geven nooit op”, reageerde de middenvelder na afloop van het duel met Fortuna Sittard op de persconferentie op een vraag van verslaggever Johan Inan. De clubwatcher van het Algemeen Dagblad vroeg zich vervolgens af wat op dit moment het hoogst haalbare is voor Ajax. “We moeten gewoon nooit opgeven, je weet nooit wat er kan gebeuren. We willen gewoon altijd het hoogst haalbare.”

Inan confronteerde Taylor vervolgens met de dit weekeinde opgelopen achterstand op FC Twente en AZ. De Tukkers lijken met dertien punten meer al niet meer te achterhalen door Ajax, terwijl AZ er na de overwinning op Excelsior en het gelijkspel van Ajax tegen Fortuna Sittard zes meer heeft. “Ik denk dat AZ nog niet onmogelijk is. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar zes punten klinkt voor mij niet onmogelijk”, stelt Taylor. “FC Twente is misschien wel ver, maar goed. Zeg nooit nooit.” Ajax en FC Twente treffen elkaar op 14 april in de Johan Cruijff ArenA. De Tukkers spelen volgend weekeinde tegen koploper PSV. Ajax gaat dan op bezoek bij Sparta Rotterdam.