Ajax-supporters ontvangen na maandenlange revalidatie fantastisch nieuws

keert vrijdagavond terug in de wedstrijdselectie van Jong Ajax voor het duel tegen ADO Den Haag. Het talent van de Amsterdammers liep in begin december een zware blessure op, waarmee hij tijdenlang aan de kant stond. Nu keert de aanvaller terug, wat ook uitstekend nieuws is voor Ajax-trainer John van 't Schip.

Ajax Showtime weet vrijdagochtend te melden dat Godts (18) vrijdagavond tot de wedstrijdselectie zal behoren tegen ADO Den Haag, dat derde staat in de Keuken Kampioen Divisie. Het is niet duidelijk of de jonge vleugelspeler direct aan de aftrap zal verschijnen. Volgens het medium ligt het in de lijn der verwachting dat trainer Dave Vos de aanvaller in het tweede bedrijf zal laten invallen in Den Haag.

Godts maakte dit seizoen een prima indruk in het shirt van Jong Ajax en maakte ook al minuten voor Ajax 1. De Belg beschikt over de nodige creativiteit en dat is in de huidige situatie iets wat Ajax 1 goed kan gebruiken. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Godts spoedig tot de wedstrijdselectie van de ploeg van John van 't Schip gaat behoren, maar in eerste instantie zal hij wedstrijdritme bij de beloftenploeg van Ajax gaan opdoen.