Van ’t Schip nam risico met blessuregeval: ‘Hij speelde vijftien minuten langer dan voorzien’

John van ’t Schip was na afloop van de remise tegen Sparta (2-2) te spreken over de rentree van . De aanvaller van Ajax keerde na lang blessureleed terug in het elftal en was volgens zijn oefenmeester in de eerste helft ‘de gevaarlijkste man’. Godts speelde uiteindelijk langer dan vooraf was gepland door de medische staf van Ajax.

“Ik denk dat hij een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Voor het eerst in de basis, met heel veel dreiging vanaf links. In de eerste helft was hij onze gevaarlijkste man”, complimenteert Van ’t Schip. De oefenmeester zegt in gesprek met ESPN dat hij Godts eigenlijk eerder had moeten wisselen. “Hij speelde eigenlijk al langer dan we hadden voorzien.”

De achttienjarige Belg werd in de 56e minuut vervangen door Steven Bergwijn, die eveneens terugkeerde van een blessure. “We vroegen in de rust of hij langer kon spelen. Dat ging goed. Het was eigenlijk ook omdat we daarna Bergwijn konden brengen, omdat hij maar dertig minuten mocht meedoen”, zegt Van ’t Schip.

Ook Bergwijn maakt Godts compliment

Diezelfde Bergwijn was na afloop eveneens lovend over Godts. “Mika had echt een paar geweldige acties. Als we scherper waren geweest, hadden we nog een of twee extra goals kunnen maken”, zegt de Ajax-aanvoerder voor de camera’s van ESPN.