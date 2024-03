Van ’t Schip: ‘Ik heb in de ArenA een tijdje met hem gesproken’

Ajax-verdediger was in de nasleep van het bezoek aan AZ (2-0 verlies) onderwerp van gesprek. De Deense zomeraankoop mocht zich in Alkmaar vanaf het begin laten zien, maar werd door John van ’t Schip in de eerste helft al naar de kant gehaald. Het was niet voor het eerst sinds zijn komst naar Amsterdam dat hij nog vóór het rustsignaal plaats moest maken. Van ’t Schip heeft na de wedstrijd een ‘tijdje’ met hem gesproken.

De Ajax-trainer besloot het in Alkmaar voor de tweede keer in een paar dagen over een andere boeg te gooien. Waar Van ’t Schip er in de uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League voor koos om zijn elftal terug te trekken en de linies heel dicht op elkaar te houden, ging hij op bezoek bij AZ over op een 5-4-1-systeem. Van ’t Schip ruimde in zijn opstelling een plekje in voor Gaaei en de rol als wingback op de rechterflank leek hem op zijn lijf geschreven.

Maar de Deen deed in de eerste helft alles fout en bracht zijn teamgenoten - die eveneens een slappe indruk maakten - meermaals in de problemen. Van ’t Schip trok na een halfuur zijn conclusies en haalde Gaaei in minuut 36 naar de kant. De teleurstelling droop van diens gezicht af en hij trok zich op de reservebank terug onder zijn jas. Gaaei was zowel tijdens als na de wedstrijd het mikpunt van kritiek bij de Ajax-supporters en een aantal ging zelfs zó ver, dat hij besloot om al zijn berichten van zijn Instagrampagina af te halen.

Van ’t Schip kwam na afloop van de wedstrijd in Alkmaar al terug op de situatie van Gaaei en laat er ook in de aanloop naar het thuisduel met FC Utrecht zijn licht over schijnen. “Ik heb in de ArenA een tijdje met hem gesproken. Hij heeft een paar dagen nodig gehad om het te verwerken”, zo klinkt het op de clubsite. “We hebben hem twee tot drie dagen gegeven om rust te krijgen in zijn hoofd”, aldus Van ’t Schip. Gaaei behoorde in elk geval niet tot de dertien spelers die vrijdag op eigen initiatief gingen trainen op sportcomplex de Toekomst. Van ’t Schip had zijn spelers deze week drie dagen vrijaf gegeven, maar een aantal van hen wilde twee dagen voor het duel met FC Utrecht dolgraag trainen.