Ajax ziet potentiële versterking rondlopen bij Barcelona

Ajax volgt de verrichtingen van Barcelona-centrumverdediger Mikayil Faye, zo weet Fabrizio Romano. Er zijn volgens de journalist echter meer kapers op de kust. Bovendien is het nog maar de vraag of Barcelona wil meewerken aan een vertrek.

In januari zou Barcelona al een bod van negen miljoen euro van Lens hebben afgeslagen. De grootmacht uit Catalonië ziet toekomst in de negentienjarige Faye, maar kan hem tegelijkertijd geen basisplaats bieden. Met Iñigo Martínez, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Jules Koundé en Pau Cubarsi, plus Eric Garcia en Clement Lenglet die terugkeren van huurdeals, is de concurrentie achterin fors.

Artikel gaat verder onder video

De kans bestaat wel dat een of meerdere verdedigers zullen vertrekken. De ontwikkelingen op transfergebied zouden weleens gevolgen kunnen hebben voor Faye, die opgroeide in Senegal en in 2022 werd opgepikt door het Kroatische NK Kustošija. Na enkele maanden op het tweede niveau van Kroatië maakte Faye de overstap naar Barcelona.

Onlangs maakte Sport al melding van interesse van Tottenham Hotspur in de jongeling. Romano voegt daar in een interview met Caught Offside ook de namen van Ajax, Girona en OGC Nice aan toe. Bovendien weet hij dat Lens nog altijd geïnteresseerd is. Faye debuteerde anderhalve week geleden in de selectie van Barcelona, toen hij tegen Real Mallorca (1-0) negentig minuten op de bank zat. Hij speelt zijn wedstrijden voor de B-ploeg, Barcelona Atlètic, op het derde niveau van Spanje.