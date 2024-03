Ajax zorgt voor ophef op clubsite: ‘Ongegeneerd dit. Ga je schamen, Ajax’

Ajax heeft zaterdag voor ophef gezorgd met een artikel op zijn clubsite. De Amsterdammers schreven over een ‘pittige trainingsweek’ in aanloop naar het competitieduel van zondagavond met FC Utrecht, terwijl trainer John van ’t Schip deze week juist drie dagen vrijaf had gegeven.

Ajax publiceerde zaterdag op de clubsite een artikel over de voorbereiding op de wedstrijd van zondag tegen FC Utrecht. “Na de uitwedstrijden tegen Bodø/Glimt (1-2) en AZ (2-0) spelen de Amsterdammers zondag weer in hun vertrouwde Johan Cruijff ArenA. In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen de Domstedelingen stond er een pittige trainingsweek op het programma”, schreef de club onder meer.

Die laatste zin is bij veel supporters van Ajax in het verkeerde keelgat geschoten, daar de spelersgroep van Van ’t Schip deze week drie dagen vrijaf kreeg. Dat leidde tot kritiek bij veel voetbalvolgers en verbazing bij een aantal selectieleden zelf, aangezien dertien spelers vrijdag nota bene op eigen initiatief toch op het trainingsveld verschenen.

Dat Ajax nu op de clubsite spreekt van een ‘pittige trainingsweek’, is voor veel fans van de Amsterdammers dan ook verbazingwekkend. “Ongegeneerd dit. Clubmedia zijn de duivel. Ga je schamen Ajax”, schrijft iemand op X bijvoorbeeld. Een ander reageert met: “Wat gênant.”

Ajax is inmiddels overigens ook tot het inzicht gekomen dat de bewuste zin enigszins misplaatst was: de passage is razendsnel na het aanzwellen van de kritiek verwijderd uit het artikel.