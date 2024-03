Almere City is Dennis Higler niet vergeten en reageert met veelzeggend bericht

Almere City voelde zich zondagavond benadeeld door scheidsrechter Dennis Higler, die spits Thomas Robinet een directe rode kaart gaf in de wedstrijd tussen Heracles Almelo en de Almeerders. De beslissing kwam Higler op veel kritiek te staan en dinsdagmiddag heeft de promovendus veelzeggend gereageerd op de invloed die Higler op de wedstrijd had. De club heeft ADO Den Haag namelijk gewaarschuwd.

Higler is door de KNVB aangesteld voor de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Roda JC, een absolute topper in de Keuken Kampioen Divisie. De twee clubs strijden om directe promotie en Higler zal de wedstrijd in goede banen moeten gaan leiden, zo maakte de KNVB maandag bekend. ADO Den Haag heeft dat medegedeeld aan de supporters op X, waar Almere City dinsdagmiddag op besloot te reageren.

De Almeerders, die het momenteel goed doen in de Eredivisie, reageren met één emoji van twee ogen. Het is duidelijk dat de club hiermee doelt op het feit dat Higler is aangesteld voor het duel in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Ook een aantal supporters van de Flevolanders reageren op het bericht: "Sterkte", valt er veelvuldig te lezen onder het bericht op X van ADO Den Haag.