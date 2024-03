Keiharde woorden bij Bayern, Tuchel gooit handdoek in de ring: 'Volkomen onverklaarbaar, totaal onbegrijpelijk'

Bayern München-middenvelder heeft geen goed woord over voor het optreden van zijn ploeg in de kraker tegen Borussia Dortmund zaterdagavond. De regerend kampioen van Duitsland had de rivaal moeten verslaan om nog enigszins in het spoor te blijven van koploper Bayer Leverkusen, maar ging pijnlijk met 0-2 onderuit. Kimmich spreekt na afloop harde woorden en Thomas Tuchel gooit zelfs de handdoek in de ring.

Het kan verkeren. Kimmich meldde zich van de week nog in opperbeste stemming bij zijn club. De middenvelder, die ook als vleugelverdediger uit de voeten kan, won in dienst van de nationale ploeg van zowel Frankrijk (0-2) als Nederland (2-1). Kimmich was er alles aan gelegen om het goede gevoel vast te houden, maar daarvan is waarschijnlijk niets meer over na de kraker tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De bezoekers wonnen met 0-2, waardoor Bayern de twaalfde opeenvolgende landstitel definitief uit het hoofd lijkt te kunnen zetten.

De regerend landskampioen was in de laatste weken voor de interlandperiode uitstekend op dreef - het won met 8-1 van Mainz 05, versloeg Darmstadt met 2-5 en plaatste zich ten koste van Lazio voor de kwartfinales van de Champions League. Maar het optreden van Bayern in de thuiswedstrijd tegen Dortmund leek helemaal nergens op. “Ik vraag me af hoe we in een wedstrijd als deze zo’n prestatie neer kunnen zetten”, liet Kimmich er na afloop in gesprek met Sky Deutschland geen misverstand over bestaan. “Het is voor mij volkomen onverklaarbaar, totaal onbegrijpelijk. In de tweede helft had je het gevoel dat er niets op het spel stond. Het voelde als een vriendschappelijke wedstrijd”, zo klinken de harde woorden van de international.

En er stond voor Bayern juist heel veel op het veld. De ploeg van Tuchel had nog enigszins in het spoor willen blijven van Bayer Leverkusen en vertrouwen willen tanken voor het restant van het seizoen, met onder meer de ontknoping in de Champions League. “Wij spelers moeten naar huis gaan en onszelf de vraag stellen. Als we zo spelen, wordt het volgende week lastig tegen Heidenheim en uiteraard ook in de Champions League”, aldus Kimmich. De middenvelder rept met geen woord over de titelrace, maar Tuchel heeft de handdoek al in de ring gegooid: Bayer Leverkusen gaat er met het kampioenschap vandoor. “Felicitaties naar Bayer Leverkusen, de titelrace is voorbij”, citeert Fabrizio Romano de hoofdtrainer.

Tuchel werd vorig jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Julian Nagelsmann. De oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund en Chelsea loodste Bayern weliswaar naar de landstitel, maar werd in de huidige jaargang met zijn ploeg al voortijdig uit het bekertoernooi geknikkerd en moet nu dus een streep zetten door het kampioenschap. Alleen de eindzege van de Champions League kan het seizoen van Bayern nog redden, maar dan moet het in de kwartfinale eerst zien af te rekenen met Arsenal.