Voormalig jeugdspeler PSV opgepakt in België: 'Monden van politie vielen open van verbazing'

De politie van Antwerpen heeft een voormalig jeugdspeler van PSV, die later enkele jaren in de Keuken Kampioen Divisie speelde, opgepakt vanwege de vondst van onder meer 20 kilo cannabis in zijn 'opvallend luxe' appartement in de Belgische havenstad. De 37-jarige B.Q. werd op straat betrapt met 150 gram van de softdrug op zak, waarna werd overgegaan tot de doorzoeking van zijn woning.

Dat schrijft het Gazet van Antwerp maandagmiddag. De voormalig profvoetballer, die zijn loopbaan in 2013 afsloot als speler van het Belgische Rupel Boom werd afgelopen op straat aangesproken door een 'zenuwachtig ogende man' en bleek zijn dealer te zijn. "Deze Nederlandse man had 150 gram cannabis in zijn rugzak zitten. Opmerkelijk, want de man was vergezeld door twee jonge kinderen van 4 en 6 jaar. Hij ontkende in Antwerpen te wonen", schrijft de krant.

De politie kwam er echter achter dat de Nederlandse oud-prof woonachtig is aan de Carnotstraat in de Belgische havenstad. Eenmaal aangekomen bij de woning 'vielen de monden van de politie open van verbazing', leest het: "De man woonde in opvallende luxe. In een kamer vond de politie een cannabisplantage, waar ruim vijftien kilogram drugs lag te drogen. In een wc werd nog een kilogram cannabis en 110 gram cocaïne gevonden. In de keuken lag drie kilogram cannabis en zeshonderd gram hasj", wordt een politiewoordvoerder geciteerd. Daarnaast troffen de dienders een bedrag van tienduizend euro in contanten aan in een doos ontbijtgranen.

Bovendien stonden in de garage onder het complex nog 'twee luxewagens met een totale waarde van ruim 500.000 euro', vervolgt het artikel, en is de Belgische politie óók nog op zoek naar een Lamborghini met een waarde van ruim drie ton. De Nederlandse oud-voetballer werd daarop ingerekend en zit nog altijd vast in een Antwerpse cel. Zijn kinderen zijn ondertussen ondergebracht bij hun moeder.