Aanstaand KNVB-voorzitter reageert op snoeiharde supporterskritiek: 'Mensen kunnen veel van me zeggen, maar niet...'

Beoogd KNVB-voorziter Frank Paauw heeft voor het eerst gereageerd op de vele protesten tegen zijn aanstaande benoeming in Zeist. Fanatieke supporters van een flink aantal clubs spraken zich de afgelopen tijd met ludieke spandoeken uit tégen de benoeming van de huidige politiebaas van Amsterdam, die daarvoor negen jaar het korps in Rotterdam onder zijn hoede had.

In zijn hoedanigheid als politiechef deed Paauw meermaals uitspraken die hem onder fanatieke supporters nog altijd worden nagedragen. Reeds op 29 februari, de dag waarop bekend werd dat de politiefunctionaris de enige kandidaat is om op 28 maart tot opvolger van Just Spee te worden verkozen bij de voetbalbond, werd op X een aantal van zijn uitlatingen omhooggehaald. Daarna was ook in verscheidene stadions, van De Kuip (zoals op de foto hierboven) tot in het Parkstad Limburg Stadion, de Vijverberg, de Euroborg en het Abe Lenstra Stadion, een aantal spandoeken te zien waarin de fans zich ondubbelzinnig tegen de benoeming van Paauw keerden.

Het lijdend voorwerp van de protesten zegt in een interview met het Algemeen Dagblad niet geheel verrast te zijn door de storm van protest: "Ik ben niet naïef, er viel wel wat weerstand te verwachten natuurlijk. Maar het georganiseerde karakter ervan had ik niet direct voorzien. Van de andere kant: de toon is nog tamelijk ludiek, de teksten zijn best origineel. En het scheelt wellicht dat ik bij de politie wel wat gewend ben, qua kritiek", vertrouwt hij Sjoerd Mossou toe in het vraaggesprek.

Paauw legt daarnaast uit dat hij, in tegenstelling tot wat gevreesd wordt, juist vóór de aanwezigheid van uitsupporters in de stadions is. "Als driehoek moeten we de clubs daarin ook steunen, want zij kunnen dat niet alleen. De uitgangspunten zoals die er al jaren zijn om voetbal toegankelijker en gastvrijer te krijgen, heb ik altijd gesteund. Vanuit mijn verantwoordelijkheid als politieman, maar óók als voetballiefhebber."

Want dat laatste is Paauw zeker: "Ik heb op de staantribune gestaan, aan de zijlijn, in de bestuurskamer, in de kantine, op het veld. Bij Ajax, bij Limvio uit Baarn, bij Xerxes in Rotterdam, bij Feyenoord. Mensen kunnen veel van me zeggen, maar niet dat ik geen voetbalman ben", zegt de 65-jarige bestuurder. Bovendien bagatelliseert hij de invloed die hij vanuit zijn nieuwe functie zal hebben over het supportersbeleid van de bond: "Hooguit zijdelings. Dat is aan de operationele mensen binnen de KNVB, aan de directeuren Marianne van Leeuwen, Jan Dirk van der Zee en al hun mensen op de werkvloer in Zeist. Als bondsvoorzitter heb je een boegbeeldfunctie, een verbindende en deels ceremoniële rol."

Mossou stipt daarop aan dat Paauw als voorzitter 'in zekere zin' ook de Nederlandse supporters zal moeten vertegenwoordigen. Dat beaamt de aanstaand preses, die dan ook zegt bereid te zijn 'de dialoog aan te gaan': "Die uitnodiging richting onder andere het Nationaal Supporterscollectief en de SLO’s van de clubs staat al. Ik loop daar zeker niet voor weg."