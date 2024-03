PEC Zwolle-fans sluiten zich met spandoek aan bij Ajacieden in Amsterdam

De wedstrijd tussen sc Heerenveen en PEC Zwolle is zondagmiddag beslist in het voordeel van de Friezen. In het Abe Lenstra Stadion won Heerenveen met 2-0.

In een teleurstellende eerste helft maakte Heerenveen de nodige fouten en wist PEC daar niet van te profiteren. Het gemis van Davy van den Berg, Younes Namli en Zico Buurmeester liet zich voelen: het voetballend vermogen bij de bezoekers was ontoereikend. Een strafschop brak de wedstrijd open in de blessuretijd van de eerste helft.

Na een overtreding van Filip Krastev op Osame Sahraoui greep de videoscheidsrechter in, waarna Anas Tahiri trefzeker was. Tahiri was na zestien minuten ingevallen door een blessure van Luuk Brouwers. In de tweede helft liet Ché Nunnely twee kansen op de 2-0 onbenut, maar het doelpunt viel uiteindelijk via Pelle van Amersfoort: met een stiftje sloeg hij toe.

Omdat Apostolos Vellios in de slotfase enkele kansen onbenut liet, keerde de echte spanning niet terug in de wedstrijd. Heerenveen stijgt dankzij de overwinning naar de negende plaats; PEC staat dertiende.

Spandoek van de PEC-supporters

De meegereisde supporters uit Zwolle toonden tijdens de wedstrijd een spandoek waarin ze zich keerden tegen de voordracht van Frank Paauw als nieuwe voorzitter van de KNVB. De huidige korpschef van de politie in Amsterdam, die diezelfde functie daarvoor negen jaar in Rotterdam bekleedde, heeft zich onder de supporters niet populair gemaakt met een aantal uitspraken uit het verleden. Zo liet hij zich in oktober 2023 nog ontvallen dat er wat hem betreft helemaal geen uitsupporters meer welkom zouden moeten zijn bij Europese duels van Nederlandse clubs. Ook wil hij het makkelijker maken om bepaalde vakken te sluiten.

“Frank Paauw aan boord, supporterscultuur vermoord”, luidt de boodschap van de PEC-fans dan ook. Daarmee sluiten ze zich aan bij supporters van Ajax, die zondag tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht een spandoek toonden met de tekst: "Zeg nee tegen Frank P."

Uitvak met PEC Zwolle-supporters in Heerenveen vanmiddag. Ook Zwolle maakt een krachtig statement tegen Frank Paauw als nieuwe voorzitter van de KNVB. pic.twitter.com/sH1ccPxc2L — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) March 3, 2024