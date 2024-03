Borna Sosa onthult: Ajax was afgelopen transferzomer tweede keus

Ajax was vorige zomer niet de enige club die zaken wilde doen met . De Kroaat vertelt in een interview tegenover Transfermarkt dat hij in de transferperiode dicht bij een overstap naar Sevilla was.

De linksback geeft aan dat een overgang naar Zuid-Spanje al nagenoeg rond was. “Bij Sevilla was eigenlijk alles duidelijk. Alles zou met mij en tussen de clubs afgesproken worden. Uiteindelijk ging de transfer door de blessure van Marcos Acuña niet door”, blikt Sosa terug. “Ajax was al langer in mij geïnteresseerd, en ik wist dat het zou lukken als het met Sevilla niet zou lukken”, gaat hij verder.

Uiteindelijk presenteerde Ajax Sosa op de slotdag van de zomerse transferperiode. De Kroaat was de laatste aankoop van de inmiddels ontslagen Sven Mislintat. Van een goede samenwerking is allesbehalve sprake. Sosa speelde tot dusverre 22 wedstrijden in het shirt van Ajax en liet daarin weinig overtuigende dingen zien.

Afgelopen donderdag ging de linksback nog in de fout in de Conference League-wedstrijd tegen Aston Villa (4-0 nederlaag). De 26-jarige Kroaat verspeelde de bal aan Moussa Diaby en zag diezelfde Diaby vervolgens Diant Ramaj kloppen. Een lichtpuntje aan Sosa is dat hij dit seizoen al vijf keer de assist verzorgde.