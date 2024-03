Brobbey analyseert ploeggenoot: 'Hij is een heel stille en lieve jongen'

beleefde een sterk basisdebuut bij Ajax. De verdediger speelde zondagmiddag negentig minuten tegen FC Utrecht (2-0 zege) en wordt na de wedstrijd geprezen door zowel trainer John van ’t Schip als ploeggenoot .

“Hij deed het heel goed”, luidt de conclusie van Van ’t Schip bij ESPN. “Hij was rustig aan de bal en bleef het overzicht bewaren. In de duels is hij stug, ik denk dat Sam Lammers geen makkelijke middag had. Het is goed om te zien dat hij zich na zo'n zware blessure zo laat zien. Het is voor ons weer een speler erbij.”

Artikel gaat verder onder video

Kaplan werd in de zomer van 2022 overgenomen van Trabzonspor, maar liep vlak na zijn komst een forse knieblessure op. Hij debuteerde vorige week als invaller tegen AZ (2-0 nederlaag). Hoewel de Turkse verdediger dus al een tijd rondloopt in Amsterdam, wisselt hij volgens Brobbey weinig woorden met zijn ploeggenoten.

De spits krijgt op de persconferentie de vraag hoe Kaplan als speler en als persoon in. “Hij is heel sterk, kan goed voetballen en indribbelen. Als jongen… Het is een heel stille jongen, een lieve jongen, meer kan ik niet zeggen eigenlijk. Hij is heel stil. Of hij al Nederlands spreekt? Een beetje. ‘Hoe gaat het’ en dat soort dingen.”

Op de persconferentie gaat Van 't Schip nader in op het basisdebuut van Kaplan. "Hij is een superprof. Hij heeft op dit moment gewacht en niet één keer geklaagd, maar wel laten weten dat hij er klaar voor is", zegt de trainer. "In het tweede elftal was hij wisselend. Dat is logisch, want hij komt van ver. Een aantal weken geleden zei ik al tegen hem dat zijn moment zou komen. Hij pakt 'm nu, dat is mooi."