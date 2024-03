Makkelie en Dieperink de gebeten hond na Barça - Napoli: ‘At vermoedelijk net een hap boerenkool met worst’

Danny Makkelie en Rob Dieperink hebben dinsdagavond geen vrienden gemaakt bij Napoli. De regerend Italiaans landskampioen ging in de return tegen FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League met 3-1 onderuit en is zodoende uitgespeeld in Europa, maar beklaagt zich na afloop over een niet gegeven strafschop. Bovendien heerst er ongeloof over een door Makkelie niet gegeven rode kaart aan Andreas Christensen.

Zowel FC Barcelona als Napoli - regerend kampioen van respectievelijk Spanje en Italië - beleeft in eigen land een teleurstellend seizoen. De achterstand van FC Barcelona op Real Madrid is al fors en Napoli moet zelfs alle zeilen bijzetten om volgend seizoen überhaupt Europees voetbal te kunnen spelen. De druk stond er dinsdagavond bij beide ploegen dan ook flink op. Na de 1-1 in Napels kon het in de return nog alle kanten op, maar FC Barcelona stond binnen twintig minuten al op een 2-0 voorsprong. Napoli kwam voor rust nog wel terug tot 2-1, maar een treffer van Robert Lewandowski in de slotfase maakte een einde aan de Napolitaanse intenties.

Bij de regerend Italiaans landskampioen heeft men echter het gevoel dat er meer te halen viel. Niet in de laatste plaats omdat ze van mening zijn dat Makkelie in de eerste helft had moeten fluiten voor een strafschop na een vermeende overtreding van Pau Cubarsí op Victor Osimhen. De 17-jarige verdediger leek de Nigeriaanse topschutter inderdaad op zijn voet te tikken, maar Makkelie zag er geen overtreding in en videoscheidsrechter Dieperink besloot evenmin in te grijpen. “Ik heb de beelden nu teruggezien en het leek voor mij op een strafschop”, wordt Napoli-trainer Francesco Calzona geciteerd door Voetbal International. “Ik snap niet waarom de VAR op dit niveau niet besluit om in te grijpen. Ze moeten dan alle tijd nemen om het moment te bekijken en ook de juiste beslissing te nemen.”

Het is niet de enige beslissing door de Nederlandse arbitrage die de wenkbrauwen dinsdagavond deed fronsen. Zo was menig kijker van mening dat Makkelie voor een overtreding van Christensen op Stanislav Lobotka ook wel een andere kleur kaart had mogen geven. De Deense verdediger kwam er met geel vanaf, waar rood misschien ook wel op z’n plaats was geweest. “Makkelie zag geen rood voor Christensen op Lobotka (maar het is zeker rood en dat had de VAR moeten zien). Voor de eerste goal, een vrije trap gegeven aan Barça die er geen was. En dan natuurlijk het contact met Osimhen dat wel/geen strafschop is”, somt Jurriaan van Wessem op X de discutabele momenten op. “Geen echte voldoende dus”, is de conclusie over het optreden van Makkelie.

