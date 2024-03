De Telegraaf: 'Hij was een van de grootste stoorzenders, heeft veelvuldig balverlies en weinig gevoel voor spel onder Slot

De Nederlandse kranten zijn kritisch op het optreden van Feyenoord in de KNVB Beker tegen FC Groningen. De Rotterdammers kwamen zwak voor de dag en hadden grote moeite met de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie, die uiteindelijk strijdend ten onder ging. De Telegraaf is kritisch op het optreden van .

De Telegraaf zag dat Feyenoord het heel moeilijk had, wat mede ook te maken had met een zwak optreden van een wisselspeler: "Met bloed, zweet en tranen heeft Feyenoord zich geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. López was noodgedwongen de linksback in de laatste linie van de Rotterdammers en die bleek meteen een van de grootste stoorzenders in de opbouw te zijn", zag de ochtendkrant. "Veelvuldig balverlies, passes in niemandsland en weinig gevoel voor het spel dat Feyenoord al tweeënhalf jaar onder Slot brengt", valt er te lezen.

Lopez verving donderdagavond in De Kuip Quilindschy Hartman, die ziek thuis zat. Ook het Algemeen Dagblad viel op dat de vervanger uit Peru weinig bracht tegen de Groningers: "López, die de zieke Hartman verving als linksback, leverde zo'n beetje elke bal in bij de bezoekers. Maar ook meer gevestigde namen als Dávid Hancko, Mats Wieffer, Calvin Stengs en Quinten Timber stelden diep teleur in de stijf uitverkochte Kuip.", schrijft de krant.

Waar de stemming wél positief is, is in het Dagblad van het Noorden. De krant is lyrisch over het optreden van FC Groningen tegen de nummer twee van de Eredivisie: "FC Groningen hoefde zich geenszins te schamen voor de nederlaag. De opluchting was voelbaar in De Kuip, het feestje dat de Feyenoord-aanhang vierde veelzeggend", schrijft de krant. "Al kochten de noorderlingen er niets voor, FC Groningen gaf Feyenoord op eredivisiewaardige wijze partij."