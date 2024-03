Derksen spreekt 'verbijstering' uit: 'Het is één grote eenheidsworst aan het worden!'

Johan Derksen kijkt met verbazing naar de ontwikkelingen in het voetbal. Volgens de 'ster' van Vandaag Inside begint het spelletje steeds meer te lijken op een ‘demonstratie van positiespel’. Derksen zag onlangs zelfs Arsenal zich vanaf de doelman een weg naar voren combineren.

Valentijn Driessen en Derksen zijn het eens over het Nederlands elftal: met de kwartfinale op het aankomende Europees Kampioenschap in Duitsland mogen Ronald Koeman en zijn manschappen erg blij zijn. Oranje speelde de afgelopen week twee oefenwedstrijden. Het was vrijdag weliswaar met 4-0 te sterk voor Schotland, maar kwam vooral in de eerste helft heel matig voor de dag. Drie dagen later verloor het met 2-1 van Duitsland na bij vlagen van het kastje naar de muur te zijn gespeeld. “Nederland is een redelijk middelmatig elftal. Ik was blij dat die keeper (Bart Verbruggen, red.) het goed deed en ik moet zeggen dat die andere keeper (Mark Flekken, red.) het ook niet slecht heeft gedaan”, zei Derksen woensdagavond in Vandaag Inside.

Volgens Derksen hebben zowel Verbruggen als Flekken in Engeland ‘nog nooit kunnen overtuigen’. De televisiepersoonlijkheid was onlangs nog in Engeland om te kijken bij Arsenal. Na de formatie van coach Mikel Arteta, maar ook de nationale ploegen die deze week in actie kwamen aan het werk te hebben gezien, trekt hij een opvallende conclusie. “Wat mij heel erg tegen gaat staan in het hedendaagse voetbal is dat het een soort demonstratie van positiespel aan het worden is. Dat heeft Barcelona ooit uitgevonden, die konden met positiespel iedere verdediging uitspelen. Ik ben laatst bij Arsenal geweest, dat lijkt niet meer op Engels voetbal. Die beginnen achter bij de keeper te combineren en zo komen ze naar voren en winnen er wedstrijden mee”, aldus Derksen.

Derksen zag zelfs Schotland verzorgd voetbal spelen. “Ik was verbijsterd dat de Schotten goed positiespel spelen. De Duitsers doen het, Nederland doet het… Het is één grote eenheidsworst aan het worden! De FC Positiespel”, zo klonk het.

