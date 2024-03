Derksen niet onder de indruk van vurig pleidooi: ‘Het is echt een schande’

Johan Derksen is het er niet mee eens dat vrouwen in de Eredivisie meer geld moeten verdienen. De analist laat bij Vandaag Inside weten dat de dames in onze eigen nationale competitie zo weinig verdienen, aangezien er weinig publiek op de wedstrijden afkomt.

Arsneal-aanvaller Vivianne Miedema schreef woensdag in een column in het Algemeen Dagblad dat het Vrouwen Eredivisie-cao verbeterd moet worden. Derksen is het daar totaal niet mee eens. “Het is echt een schande dat die meiden op basis van niets meer geld vragen. Dat komt door die speelsters die in het buitenland spelen, die verdienen tot en met vijf ton. Zij horen dat meiden hier het minimumloon verdienen of een onkostenvergoeding krijgen.”

Toch ziet Derksen genoeg redenen voor die salariskloof. “In het buitenland is er meer publiek. Alleen het Nederlands elftal en Ajax in de Champions League trekken publiek. Anders zijn het ooms en tantes die zitten te kijken.” René van der Gijp zag ook weinig publiek bij de wedstrijd Ajax – Chelsea in de Champions League van 19 maart (0-3). “Dat zat ook leeg.”

Op een gemiddelde wedstrijd van de Eredivisievrouwen komen 850 mensen af. “Dat heeft een amateurclub ook”, stelt Derksen. Wilfred Genee heeft echter gehoord dat de wedstrijden in Engeland en Spanje nog slechter bekeken worden. Daar bedraagt het aantal toeschouwers gemiddeld 800 personen. “Dat klopt inderdaad, maar dat zijn natuurlijk clubs die veel meer kapitaal hebben om een dameselftal te runnen”, stelt Derksen. “Een vrouwenafdeling kost alleen maar geld. Als ze wat willen verdienen, moeten ze ervoor zorgen dat ze in het buitenland terecht komen. Maar dat geldt voor de mannen ook.”

