Opstelling Nederland: Koeman gunt veelbesproken internationals rentree en kiest voor Frimpong

Ronald Koeman heeft in zijn opstelling voor de vriendschappelijke interland tegen Schotland een plekje ingeruimd voor zowel als . De bondscoach lijkt zijn elftal in de Johan Cruijff ArenA in een 4-3-3-systeem het veld in te sturen. Jeremie Frimpong verschijnt eveneens aan de aftrap. Hij krijgt de voorkeur boven Denzel Dumfries.

Koeman wilde op zijn persconferentie daags voor de vriendschappelijke ontmoeting in Amsterdam nog niet vertellen in welke formatie hij zijn ploeg zou laten starten. De verwachting was dat de keuzeheer ook in de wedstrijd tegen Schotland zou gaan kiezen voor een driemansdefensie en twee wingbacks, maar dat is dus niet het geval. Mark Flekken verdedigt zoals verwacht het doel, Bart Verbruggen mag het over vier dagen laten zien tegen Duitsland. Frimpong krijgt op de rechterflank de voorkeur boven Dumfries. Het wordt voor de vleugelverdediger van Bayer Leverkusen pas zijn tweede opwachting in Oranje en zijn eerste basisplaats. Een beloning voor zijn uitstekende prestaties in Duitsland.

De achterhoede wordt gecompleteerd door Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Quilindschy Hartman fungeerde in de voorgaande vier interlands als linkervleugelverdediger, maar kwam afgelopen zondag niet ongeschonden uit de ontmoeting tussen sc Heerenveen en Feyenoord. De klachten werden er in de aanloop naar het duel in de Johan Cruijff ArenA niet minder op. De KNVB meldde donderdagavond dat Hartman het trainingskamp heeft verlaten. Dat geldt ook voor Stefan de Vrij. Op het middenveld heeft Koeman een plekje ingeruimd voor Wijnaldum, die daarmee na bijna een jaar zijn rentree maakt in het Nederlands elftal. Hij krijgt gezelschap van Mats Wieffer en Tijjani Reijnders. Wieffer krijgt de voorkeur boven Jerdy Schouten.

Voorin mag Memphis zich voor het eerst sinds lange tijd weer laten zien in Oranje. De aanvaller van Atlético Madrid maakte in maart vorig jaar voor het laatst zijn opwachting in de nationale ploeg. Hij wordt geflankeerd door Xavi Simons en Cody Gakpo. De vriendschappelijke ontmoeting tussen Nederland en Schotland begint om 20.45 uur.

Opstelling Oranje: Flekken; Frimpong, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, Reijnders, Wijnaldum; Simons, Memphis, Gakpo.

Opstelling Schotland: Gunn; Patterson, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McGinn, Christie, Gilmour; McTominay, Shankland