Borussia Dortmund deelt Bayern en De Ligt enorme dreun uit: Haller meteen belangrijk

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om Champions League-voetbal. De formatie van trainer Edin Terzic was met 0-2 te sterk voor Bayern München, dat de twaalfde opeenvolgende landstitel nu definitief uit het hoofd lijkt te moeten zetten. De achterstand op koploper Bayer Leverkusen is immers opgelopen tot dertien punten.

Bayern München had in de eerste helft weliswaar het betere van het spel, maar de ploeg uit Beieren keek desondanks na tien minuten al tegen een 0-1 achterstand aan. Op aangeven van Julian Brandt scoorde Karim Adeyemi. De Ligt leek niet al te gelukkig bij het doelpunt van BVB. De Nederlandse centrale verdediger had korter op de doelpuntenmaker moeten zitten, zo legt Viaplay-analist Cedric van der Gun uit.

“Matthijs de Ligt staat daar natuurlijk ook gewoon om te corrigeren. Juist op het moment dat die bal gegeven wordt, dan houdt hij in. En aangezien (Eric, red.) Dier daar ook nog is, die kan gewoon de man aan de bal, Brandt dus, oppakken, dan heeft Matthijs maar één taak, en dat is dat hij (Adeyemi) niet van hem wegsprint”, vertelt Van der Gun.

De tweede helft was duidelijk voor Dortmund, dat goed voetbalde. Ian Maatsen was nog dicht bij de 0-2. maar zag zijn inzet rakelings voorlangs gaan. Julian Ryerson gooide in de 83e minuut de wedstrijd in het slot met het tweede doelpunt voor BVB in Der Klassiker. Sébastien Haller gaf de assist op de Noor. De Ivoriaan maakte zijn eerste minuten voor Borussia Dortmund sinds 19 december.