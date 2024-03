Driessen neemt kritische uitspraken niet terug: 'Begrijp niet dat voetballers daar wakker van liggen'

Valentijn Driessen neemt zijn kritische uitspraken over niet terug. De 20-jarige aanvallende middenvelder speelt bij RB Leipzig de sterren van de hemel, maar in het Nederlands elftal blijft hij tegenvallen. Driessen ging zover om bondscoach Ronald Koeman te vragen naar mogelijke alternatieven voor Simons op het middenveld, en staat nog altijd achter die woorden.

Driessen vertelt over Simons in de Kick-off podcast van De Telegraaf. Hij vindt niet dat de verwachtingen ineens omlaag moeten bij het Nederlands elftal. "Ronald Koeman heeft Simons echt veel kansen geboden, en dat vind ik heel goed, want hij speelt ook geweldig bij Leipzig, maar dan mag je de lat bij het Nederlands elftal ook hoog leggen. Dan mag je ook iets verwachten."

Artikel gaat verder onder video

De tegenvallende prestaties van Simons lijken deels te komen door de manier waarop hij gebruikt wordt. Er gaan stemmen op dat hij op de verkeerde positie staat. Driessen is daar heel duidelijk over: "Dan moet Xavi Simons tegen Koeman zeggen dat hij niet op die manier gebruikt wil worden, en dat hij dan liever op de reservebank gaat zitten."

"Maar ik denk dat het goed is om even in de luwte te gaan bij het Nederlands elftal. Gewoon wel mee naar het EK, en dan jezelf gewoon weer terug in het elftal voetballen”, vertelt Driessen. "Ik begrijp niet dat voetballers hier wakker van liggen. Kritiek hoort er gewoon bij", besluit de chef voetbal van De Telegraaf.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Walging om Memphis in catacombe: ‘Wat een afgang! Erger dan het broodje kroket van Kramer’

Memphis Depay heeft vlak voor de aftrap van het oefenduel met Schotland (4-0) voor frustratie gezorgd bij voetbalminnend Nederland.