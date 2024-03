Vraagtekens bij opvallende keuze Koeman: 'Moet hij dan de ontbrekende schakel zijn?'

Valentijn Driessen vindt het 'wel vreemd' dat bondscoach Ronald Koeman ervoor kiest om bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal te halen voor de oefenduels met Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart). De inmiddels 33-jarige middenvelder vertoont zijn kunsten tegenwoordig in Saudi-Arabië, en werd sinds hij daar afgelopen zomer naartoe verhuisde nog niet eerder opgeroepen voor Oranje.

In juni vorig jaar zat 90-voudig international Wijnaldum er voor het laatst bij, toen Oranje in eigen land de Final Four van de Nations League speelde. Nederland ging in de halve finales van dat toernooi ten onder tegen Kroatië (2-4 na verlenging), waarna Italië - ondanks een treffer van Wijnaldum - in de strijd om het brons met 2-3 te sterk was voor de ploeg van Koeman.

Driessen vraagt zich af of Wijnaldum een plaats in de huidige selectie verdient: "Ik begrijp wel dat Koeman hem wil zien", zegt de journalist in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Maar die jongen heeft een hele tijd niet gespeeld, was geblesseerd, en speelt nu in Saudi-Arabië. Moet die dan de ontbrekende schakel zijn? E n we hebben al zoveel middenvelders, het wordt al kiezen."

Toch moet de chef voetbal van de ochtendkrant toegeven dat Wijnaldum wel een wezenlijk andere speler is dan veel van zijn concurrenten voor een plek op het middenveld van Oranje: "Het enige wat je zou kunnen zeggen, maar ik weet niet hoe hij op dit moment speelt, is dat je heel veel middenvelders hebt die graag in de bal spelen. Dat je ook wel wat diepgang nodig hebt." Twee andere spelers kunnen daar echter ook voor zorgen, meent de journalist: "Quinten Timber heeft dat wel, Xavi Simons ook wel."

Mike Verweij haakt in: "Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Koeman hoopt natuurlijk dat ooit die klik tussen Wijnaldum en Memphis weer ontstaat, want als je hun statistieken in het Nederlands elftal ziet..." Driessen is echter duidelijk in zijn antwoord: "Toen waren ze in de bloei van hun leven, nu zijn het dertigers."