Elia bewondert ploeggenoot bij Oranje: ‘Ik mag het niet zeggen, maar ik werd gewoon geil van zijn spel’

Eljero Elia heeft veel bewondering voor Robin van Persie, zo vertelt de oud-voetballer vrijdagavond bij Tussen de Palen, een programma van Ziggo Sport. De voormalig vleugelspeler van onder meer Juventus en Feyenoord was ploeggenoot van Van Persie bij het Nederlands elftal.

Presentator Wytse van der Goot vraagt zich af hoe The Flying Dutchman als voetballer was. “Robin is Robin hè. Van Persie kende ik natuurlijk al als jonge voetballer. Ik zag hem spelen in de A1 bij Feyenoord en toen wist ik al: hij is anders dan zijn leeftijdsgenoten”, antwoordt Elia. “Zijn trap, zijn aanname, hij was goed met zowel zijn linker- als rechterbeen en had kap- en schijnbewegingen”, gaat de buitenspeler verder.

Van Persie was volgens Elia ‘anders dan de rest’. Hij ziet momenteel ‘geen spelers meer als Van Persie op de voetbalvelden’. “Als ik samen met hem speelde in het Nederlands elftal en hij nam een bal aan... Ik mag het niet zo zeggen, maar ik werd gewoon geil. Zo mooi was het als Robin een bal aannam”, zegt de oud-aanvaller.

“Ik heb niet heel vaak in wedstrijden met hem samengespeeld, maar tijdens trainingen van het Nederlands elftal was het gewoon genieten als Robin de bal kreeg. Alleen de manier al hoe hij liep... Nu lijk ik echt een fanboy of zo. Ik ben gewoon echt fan van hoe hij was als speler”, glimlacht Elia.