Emile Schelvis razend enthousiast: ‘Prachtige assist van Tijjani Reijnders, wát een goede bal’

heeft zich zaterdagavond andermaal van zijn beste kant laten zien bij AC Milan. De middenvelder, die acht dagen geleden nog een hoofdrol vertolkte in de oefeninterland tussen Nederland en Schotland, stelde met een sublieme pass Rafael Leão in staat om de Milanezen op voorsprong te schieten tegen Fiorentina. “Wat een prachtige assist van Reijnders”, zo was Ziggo Sport-commentator Emile Schelvis lovend over de actie van de Nederlander.

Reijnders behoorde in het afgelopen seizoen tot de absolute smaakmakers bij AZ en bekroonde een sterk seizoen met een toptransfer naar AC Milan. Wie dacht dat de middenvelder wel even de tijd nodig zou hebben om een basisplaats te veroveren, kwam bedrogen uit. Reijnders is al vanaf het begin van dit seizoen een belangrijke schakel in het elftal van trainer Stefano Pioli en betaalt het vertrouwen van de Italiaan terug met goede optredens. Na 39 wedstrijden in alle competities stond de teller op drie doelpunten en drie assists en zaterdagavond was hij opnieuw belangrijk voor zijn ploeg.

Na een moeizame eerste helft kwam de ontmoeting tussen Fiorentina en AC Milan in het eerste kwartier van de tweede helft helemaal tot leven. Ruben Loftus-Cheek opende na twee minuten voetballen in het tweede bedrijf de score, maar drie minuten later stond het alweer gelijk. Alfred Duncan bracht de wedstrijd weer in evenwicht. Wéér drie minuten later lag de bal opnieuw in het. Na een splijtende pass van Reijnders kon Leão op de doelman van Fiorentina af. De Portugees bleef heel rustig, omspeelde de goalie en legde de bal vervolgens in het lege doel: 1-2.