Tijjani Reijnders maakt heerlijk doelpunt voor AC Milan in Europa League

heeft zich donderdagavond laten gelden in de Europa League-wedstrijd tussen AC Milan en Slavia Praag. De middenvelder knalde van buiten het strafschopgebied raak in de linkerhoek en zorgde daarmee voor de 2-1.

In minuut 44 nam Alessandro Florenzi een corner: met een pass over de grond bereikte hij Reijnders. Die nam de bal aan en zocht met succes de linkerhoek uit. Eerder in de eerste helft had Olivier Giroud de score geopend, waarna David Doudera de 1-1 maakte. Kort na de 2-1 van Reijnders zorgde Ruben Loftus-Cheek voor de 3-1.

Voor Reijnders is het zijn eerste treffer sinds 17 december, toen hij in competitieverband scoorde tegen Monza (3-0 zege). Bij een 0-0 stand had Slavia een rode kaart gekregen: El Hadji Malick Diouf moest inrukken na een forse overtreding op Christian Pulisic.

Reijnders is de eerste Nederlandse speler die scoort voor een Italiaanse ploeg in een knock-outwedstrijd in Europees verband sinds Justin Kluivert in februari 2020 voor AS Roma, zo meldt Opta.