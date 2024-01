Koopmeiners voert indrukwekkende show op in San Siro: Reijnders blijft teleurgesteld achter

heeft Atalanta Bergamo woensdagavond hoogstpersoonlijk ten koste van AC Milan een plek in de halve finale van de Coppa Italia bezorgd. De Nederlander zorgde er met twee doelpunten voor dat zijn ploeg een 1-0 achterstand te boven kwam en alsnog als winnaar van het veld stapte (1-2). Voor zit het bekertoernooi er dus op.

En dat terwijl de avond nog zo goed begon voor Reijnders en consorten. De oud-middenvelder van AZ, die al sinds zijn verhuizing naar Italië een uitstekende indruk maakt, stond aan de basis van de openingstreffer. Reijnders speelde na een dribbel de bal naar Rafael Leão, die ‘m meegaf aan de opkomende Lucas Hernández. De Fransman speelde de bal vervolgens niet ideaal terug naar Leão, maar die had er geen moeite mee en schoot de thuisploeg op fraaie wijze op voorsprong.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd in de eerste helft, waardoor AC Milan met een 1-0 voorsprong te gaan rusten. Maar dat was buiten Atalanta en Koopmeiners gerekend. De naam van Marten de Roon viel de afgelopen weken veelvuldig in de zoektocht van Ajax naar een nieuwe controlerende middenvelder, maar het is toch echt Koopmeiners die van alle Nederlanders bij Atalanta weer de meeste indruk maakt. De voormalig aanvoerder van AZ heeft er in de Serie A al vier gemaakt en was ook in San Siro uitstekend op dreef.

Koopmeiners, die evenals De Roon een basisplaats had (Mitchel Bakker begon en bleef op de bank), was in de eerste de beste aanval na de openingstreffer van AC Milan het eindstation van een fraaie aanval van Atalanta. Hij kreeg de bal voor zijn ‘mindere’ rechter, maar schoot onberispelijk raak: 1-1. Daarmee ging niet AC Milan, maar Atalanta dus met een boost de kleedkamer in. Dat bleek ook in de tweede helft. Na een klein kwartier mocht Koopmeiners aanleggen vanaf elf meter en wederom was het raak. AC Milan moest daardoor komen en zocht de aanval ook wel, maar hele grote kansen wist het niet te creëren. De beste waren nog voor Hernández, die vanaf een paar meter wild over schoot, en Yunus Musah, wiens schot doelman Marco Carneseschi tot een noodzakelijke redding dwong.

Een tweede Milanese treffer viel niet meer, ook niet in de blessuretijd. Koopmeiners kroonde zich dus tot matchwinner bij Atalanta, dat in navolging van Fiorentina en Lazio een ticket voor de halve finale in de wacht sleept. Lazio was eerder op de avond met 1-0 te sterk voor AS Roma. Atalanta kruist in de halve eindstrijd de degens met Fiorentina. De andere halve finale gaat tussen Lazio en de winnaar van de kwartfinale tussen Juventus en Frosinone.