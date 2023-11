Van Hooijdonk: 'Ik vond hem een van de weinige zeventjes bij Oranje'

Pierre van Hooijdonk was maar weinig onder de indruk van de spelers van het Nederlands elftal zaterdagavond in eigen huis tegen Ierland. Als de voormalig international toch een uitblinker moet aanwijzen, komt hij uit bij AC Milan-middenvelder .

“Er is veel concurrentie op het middenveld”, begon Van Hooijdonk bij de NOS. Reijnders maakte een goede indruk. “Die probeerde wel initiatief te nemen en was bij veel aanvallen betrokken. Ik vond dat een van de weinige zeventjes bij Oranje”, analyseerde de oud-spits.

Artikel gaat verder onder video

Over de puzzel op het middenveld heeft Koeman weinig duidelijkheid gekregen voor als Frenkie de Jong straks terugkeert. Van Hooijdonk: “Ik denk dat Koeman had gehoopt dat Jerdy Schouten een geweldige indruk zou hebben achtergelaten. En de vorm van bij PSV zou doortrekken bij Oranje, maar dat is niet gebeurd. En tegen Gibraltar kun je spelers niet echt beoordelen.”

Over Schouten was zijn collega-analist Rafael van der Vaart eveneens minder te spreken. “Hij gaf aan dat hij misschien toch wat zenuwachtig was. Dat ben je in je onderbewuste toch al snel. Maar dat hij slordig was, is opvallend. Zeker omdat hij normaal heel erg zuiver in de passing is. Altijd naar de goede kleur en vooruit speelt. Dat ging een aantal keer fout in de eerste helft. In de tweede helft ging het wel beter, maar de eerste was ook heel slecht.”