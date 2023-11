Reijnders baalt ondanks allereerste goal voor Milan; woeste Giroud scheldt arbitrage verrot

heeft zijn eerste doelpunt voor AC Milan te pakken. De middenvelder kwam zaterdagmiddag tot scoren in de uitwedstrijd tegen Lecce en zorgde daarmee voor een 0-2 voorsprong. Toch werd het een teleurstellende middag voor Reijnders, want Lecce kwam verrassend genoeg terug tot 2-2. In de blessuretijd werd de 3-2 van Lecce zelfs afgekeurd.

Na 27 minuten kwam Milan op voorsprong via Olivier Giroud, die van dichtbij afrondde na een voorzet van Theo Hernández. Even later was het raak voor Reijnders, die veel ruimte kreeg om vanaf het middenveld op te stomen naar het doelgebied. De verdedigers van Lecce rekenden op een pass, maar Reijnders ging voor eigen succes: 0-2.

Daardoor zat Milan op rozen, maar in de tweede helft ging het toch mis voor de bezoekers. Invaller Nicola Sansone schoot van dichtbij de 1-2 binnen en de gelijkmaker kwam op nam van Lameck Banda. Met een kopbal zorgde Sansone bijna voor de 3-2, maar hij trof de lat.

In de blessuretijd moest Milan verder met tien man, want Giroud kreeg twee gele kaarten achter elkaar voor het uiten van frustraties richting de arbitrage, die een handsbal bij Lecce niet waarnam. "Handball, you fucking shit, I'm telling you", riep een boze Giroud terwijl hij van het veld liep.

In de vierde minuut van de blessuretijd was het Roberto Piccoli die de comeback voor Lecce leek te completeren met een fraai afstandsschot in de linkerhoek. Het doelpunt werd echter afgekeurd vanwege een aanvallende overtreding van Piccoli in de aanloop nar het schot.

Milan wacht inmiddels al vier competitiewedstrijden op een overwinning. De ploeg van trainer Stefano Pioli staat met 23 punten uit 12 wedstrijden op de derde plaats in de Serie A. Nummer vier Napoli heeft twee punten minder en komt zondag nog in actie tegen Empoli.

𝐓𝐈𝐉𝐉𝐀𝐍𝐈 𝐑𝐄𝐈𝐉𝐍𝐃𝐄𝐑𝐒! 🤩

De Nederlander was in 11 wedstrijden al een paar keer heel dichtbij, maar scoort tegen Lecce dan eindelijk zijn eerste goal voor AC Milan 🙌#ZiggoSport #SerieA #LecceMilan pic.twitter.com/FSXwkGUyNK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 11, 2023