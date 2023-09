Xavi Simons, Sven Botman en Tijjani Reijnders kennen wisselend succes bij Champions League-debuut

heeft bij zijn debuut in de Champions League drie punten weten te pakken met RB Leipzig, dat met 1-3 won op bezoek bij het Zwiterse Young Boys. kon als invaller bij AC Milan niets veranderen aan de brilstand die tegen het Newcastle United van Sven Botman na negentig minuten nog steeds op het bord stond.

Young Boys - RB Leipzig 1-3

In Zwitserland begon Simons, die prima gestart is aan zijn Duitse avontuur, zoals verwacht in de basis bij RB Leipzig. De Duitsers schoten uit de startblokken: al na drie minuten kopte verdediger Mohamed Simakan raak uit een hoekschop, waarbij Young Boys-doelman Anthony Racciopi er niet goed uitzag. Een half uur later kwam de thuisploeg door een knal van Meschack Elia echter weer langszij.

In de tweede helft dacht Simons een strafschop te verdienen, maar de arbitrage besloot tot zijn ontsteltenis dat dat Racciopi hem niet onreglementair neerlegde. Uiteindelijk zou het niet meer uitmaken: Xaver Schlager zorgde een kwartier voor tijd alsnog voor de voorsprong, waarna Benjamin Sesko in blessuretijd aan alle onzekerheid een eind maakte: 1-3.

AC Milan - Newcastle United 0-0

In Milaan had trainer Stefano Pioli een teleurstellende mededeling voor Tijjani Reijnders. De Nederlander behoorde tot de slachtoffers die naar de bank werden verwezen na de stevige 5-1 nederlaag in de stadsderby tegen Inter van afgelopen weekend. Vanuit de dug-out moest de oud-speler van AZ lijdzaam toezien hoe zijn teamgenoten tegen het Newcastle United van Sven Botman (die wél de volle negentig minuten op het veld stond) de ene na de andere kans lieten liggen. Na een uur spelen mocht Reijnders als invaller voor Tomasso Pobega alsnog zijn opwachting maken, maar zijn entree zou niets meer aan de brilstand veranderen.