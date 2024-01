Udinese - Milan stilgelegd na racistische spreekkoren, Joey Barton komt met krachtig statement

Het Serie A-duel tussen Udinese en AC Milan is zaterdagavond zo'n tien minuten onderbroken vanwege racistische spreekkoren op de tribunes. In de slotfase, toen basisspeler al bij een 2-1 achterstand was gewisseld, bogen de Rossoneri de stand alsnog om naar een 2-3 overwinning. De onderbreking zorgt echter voor geschokte reacties, Joey Barton neemt in ieder geval een glashelder standpunt in.

Milan-doelman Mike Maignan werd volgens Italiaanse media door de thuissupporters uitgemaakt voor 'aap'. De Franse sluitpost had de arbitrage al in de openingsminuten gewaarschuwd dat hij racistische teksten naar zijn hoofd geslingerd kreeg vanachter zijn doel. Het voorlezen van een statement haalde vervolgens niets uit, nadat Ruben Loftus-Cheek de bezoekers na een halfuur spelen op voorsprong had gezet begonnen de teksten opnieuw en werd het duel stilgelegd.

Artikel gaat verder onder video

Maignan stormde zichtbaar geëmotioneerd het veld af en moest in de tunnel door zijn teamgenoten gekalmeerd worden. Nadat de spelers van Udinese, waaronder spits Lorenzo Lucca, de fans hadden gevraagd op te houden met de teksten werd de wedstrijd, mét Maignan tussen de palen, alsnog hervat. De thuisploeg kwam vlak voor rust via Lazar Samardzic op gelijke hoogte en na een uur zorgde Florian Thauvin zelfs voor een 2-1 voorsprong. Invaller Luka Jovic maakte tien minuten tijd vervolgens weer gelijk, waarna Noah Okafor in de derde minuut van de blessuretijd de bevrijdende 2-3 liet aantekenen.

Daily Mirror-journalist Darren Lewis grijpt de gebeurtenissen aan om op X van leer te trekken tegen het racisme dat nog altijd de kop opsteekt in de Italiaanse stadions. "In 2024 zouden voetballers die racistisch bejegend worden altijd van het veld moeten lopen om hun geestelijke en emotionele welzijn te beschermen. We hebben hier teveel over gepraat", meent de journalist. "Er is prioriteit aan teveel zaken gegeven boven dit en spelers zouden zeker niet door moeten spelen als dit gebeurt", meent Lewis. "Clubs krijgen voor allerlei zaken puntenaftrek, behalve racisme. Loop van het veld af", besluit hij zijn tweet.

Barton is het daar niet mee eens en komt even later met een duidelijk antwoord op Lewis. "Als spelers elke keer dat het slachtoffer zijn van verbaal geweld van het veld lopen, dan wordt er nooit meer een wedstrijd uitgespeeld", meent de voormalig middenvelder van onder meer Newcastle United en Manchester City. "Woorden doen geen pijn. Geef hen geen zuurstof", betoogt hij vervolgens. "Blijf spelen, laat ze zien dat ze geen macht over je hebben."

If all footballers walked off the pitch every time they got verbally abused, there wouldn’t be any completed games.



Words don’t hurt.



Stop giving them oxygen.



Keep playing.



Show them they’re powerless over you.



👍 https://t.co/PlJzrAVrxa — 👑 Joey Barton 👑 (@Joey7Barton) January 20, 2024