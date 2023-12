Reijnders en scorende debutant bezorgen Milan heerlijke middag tegen Monza

heeft zondagmiddag zijn tweede doelpunt voor AC Milan gemaakt. De oud-speler van AZ sloeg in het thuisduel met AC Monza, dat in een 3-0 zege zou eindigen, al binnen drie minuten toe na een indrukwekkende slalom tussen meerdere tegenstanders door en rondde beheerst af. De jonge invaller luisterde zijn eerste minuten in het roodzwart eveneens op met een treffer.

In november was het voor het eerst raak voor Reijnders in het uitduel met Lecce, waar hij na ruim een half uur spelen voor de 0-2 in Milanees voordeel tekende. Destijds was dat niet genoeg voor een overwinning: de thuisploeg kwam in de tweede helft terug tot een 2-2 gelijkspel. Zondag mocht Reijnders opnieuw in de basis beginnen van trainer Stefano Pioli, en dat vertrouwen betaalde hij al in de derde minuut van het duel met Monza terug. Op zo'n dertig meter van het vijandelijke doel zette de 25-jarige middenvelder een solo in, die hij bekroonde met een laag schot dat Monza-keeper Michele Di Gregorio te machtig was.

Halverwege het eerste bedrijf moest Pioli ingrijpen toen verdediger Tommaso Bodega niet verder kon vanwege een blessure. Uitgerekend diens vervanger, de achttienjarige debutant Simic, was vijf minuten voor rust de maker van de 2-0. De jonge Duitser met Servische roots gleed bij de tweede paal een lage voorzet van Rafael Leão binnen. Het slotakkoord was een kwartier voor tijd voor Noah Okafor, die na een vloeiende combinatie tussen Reijnders en routinier Olivier Giroud de 3-0 binnenschoot.

Met de ruime zege verstevigt Milan de derde plaats in de Serie A. De voorsprong op de nummer vier, regerend landskampioen Napoli, bedraagt nu vijf punten. De ploegen daarboven, koploper Internazionale en nummer twee Juventus, hebben met respectievelijk zes en vijf punten nog wel een gat geslagen met de Rossoneri.