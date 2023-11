FC Twente stuurde Oranje-international om opmerkelijke reden weg: 'Hou je vast...'

FC Twente heeft in het recente verleden een behoorlijk aantal huidige spelers van het Nederlands elftal in de jeugdopleiding weggestuurd of niet opgepikt. , en braken uiteindelijk elders door dan bij FC Twente. Vooral bij Reijnders was dat om een bijzondere reden.

Reijnders werd in de jeugdopleiding van FC Twente afgewezen vanwege zijn geringe lengte, vertelde journalist Leon ten Voorde in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Hou je vast: die vonden ze toen te klein. Dan kun je weggestuurd worden, als je te klein bent”, glimlachte Te Voorde. Reijnders ging daarop zelfs een jaar bij de amateurs voetballen om later via PEC Zwolle en AZ alsnog door te breken.

Artikel gaat verder onder video

“Mats Wieffer vonden ze in de tijd van Ted van Leeuwen een vervelende jongen”, vervolgde de journalist. “Hij was lastig, had altijd een weerwoord. Daar konden ze moeilijk mee omgaan. Bij zijn eerste wedstrijd vertelde dat ze bij een tegengoal niet goed stonden en dat ze daar aan moesten werken. Pusic – die hem bij Feyenoord vaak knuffelde – maakte hem in de kleedkamer met de grond gelijk. Alle spelers lagen in een deuk: want wie was hij om dat te zeggen? Al was het een onschuldige opmerking.”

En ook Weghorst is een opmerkelijk verhaal. “Hij is nooit opgepikt door FC Twente”, aldus Ten Voorde. Sam Beukema ging via Go Ahead Eagles en AZ ook Europa in en ook over Ramiz Zerrouki waren lang veel twijfels. “Het is pijnlijk dat jongens nooit bij FC Twente in het eerste hebben gespeeld. Het is ook heel onrustig geweest, met veel trainers. De degradatie. Er is te weinig naar de jeugd gekeken. Als je nu naar het Nederlands elftal kijkt, is dat enorm pijnlijk voor FC Twente.”