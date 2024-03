Milan-trainer Pioli heeft groot nieuws over Tijjani Reijnders en Marina Gourgis

en zijn partner Marina Gourgis zijn ouders geworden van een zoon. Dat heeft Stefano Pioli, de trainer van Reijnders bij de Italiaanse topclub AC Milan, donderdag bekendgemaakt. Vanwege de geboorte van hun eerste kind moest de oud-speler van PEC Zwolle en AZ de woensdagtraining van zijn club laten schieten.

"Reijnders heeft gisteren niet meegetraind, vanwege de geboorte van zijn zoon. Dus: gefeliciteerd", deelde de oefenmeester donderdag mee op een persconferentie van de Italiaanse grootmacht. Pioli hield daarbij in het midden of Reijnders vrijdag van de partij is, als Milan het uitduel met SS Lazio in Rome speelt.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zondag kwam Reijnders niet van de bank toen Milan in eigen huis gelijkspeelde tegen Atalanta, dat mede dankzij een benutte strafschop van Teun Koopmeiners namens de bezoekers in een 1-1 gelijkspel eindigde. "Tijjani is een geweldige speler, maar ik koos tegen Atalanta voor Yacine Adli vanwege zijn defensieve positionering", legde Pioli uit.

Reijnders werd afgelopen zomer voor een bedrag van 19 miljoen euro door Milan weggeplukt bij AZ. Sindsdien is hij vrijwel elke wedstrijd van de partij bij de grootmacht: de wedstrijd tegen Atalanta was pas de tweede waarin hij helemaal geen minuten mocht maken. Twee weken eerder ontbrak hij tegen Napoli (1-0 winst) ook al, maar dat was vanwege een schorsing. In alle competities staat Reijnders inmiddels op 34 wedstrijden namens de Rossoneri. Daarin scoorde de middenvelder twee keer en leverde hij drie assists af.