Frenkie de Jong onder indruk van collega-international met wie hij nog niet samen in de basis stond

vindt het leuk om te zien hoe het doet bij AC Milan. De 25-jarige middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap naar de Italiaanse topclub en heeft zich moeiteloos aangepast aan het hogere niveau.

Reijnders werd een half jaar geleden voor twintig miljoen euro door Milan overgenomen van AZ. Zijn prijskaartje heeft hij de afgelopen maanden waargemaakt. In de eerste seizoenshelft speelde Reijnders bijna alles bij de rood-zwarte club uit Milaan.

De goede prestaties van Reijnders in Italië werden in september beloond met een debuut in het Nederlands elftal. Ook in de vijf daaropvolgende interlands was er speeltijd weggelegd voor de middenvelder.

Twee keer stond Reijnders samen op het veld met De Jong. Dat was tegen Ierland en Griekenland. Ze stonden echter nog niet samen in de basis bij het Nederlandse elftal.

"Hij doet het heel leuk bij Milan", zegt De Jong in een video-item van de NOS over Reijnders. "Het voetbal volg ik sowieso en de Nederlandse spelers met extra interesse. Het is leuk om te zien hoe hij het doet."

Zoals het nu lijkt, is de kans groot dat zowel De Jong als Reijnders komende zomer deel uitmaken van de EK-selectie van Oranje. "Eindtoernooien met je land spelen is het mooiste dat er is voor een voetballer. We zijn trots voor Oranje te spelen. Iedereen heeft er veel zin in", aldus De Jong.