ESPN hakt in op één speler na afgang Ajax: ‘Hij spande de kroon, een debiele actie’

Hugo Borst blikt zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN nogmaals terug op het pak slaag van Ajax in de Conference League tegen Aston Villa. De Amsterdammers verloren donderdag in Engeland met 4-0 en zijn daardoor Europees uitgeschakeld. Borst richt zijn vizier in zijn vernietigende analyse op één speler: Sivert Mannsverk.

“Ajax had de eer om zo lang mogelijk namens Nederland de eer hoog te houden Europees. Er waren mensen die er nog wel in geloofden. Dat vond ik eigenzinnig. Maar de uitwedstrijd tegen Aston Villa werd een enorm echec, een afgang een eerste klas. Dat is ook helemaal niet zo raar, want Ajax draait al het hele seizoen niet goed”, leidt Borst zijn verhaal in. “En één man spande de kroon: Mannsverk.”

ESPN toont vervolgens enkele momenten van Mannsverk tegen Aston Villa. Eerst wordt de tackle van de middenvelder op Moussa Diaby in de veertiende minuut getoond. Mannsverk kwam met een hoog been in en werd uiteindelijk bestraft met geel. Borst spreekt van ‘een debiele aanslag’. “Daar kwam hij goed weg, want dat is eigenlijk rood.”

Daarna worden ook nog het balverlies waarmee Mannsverk na een uur de 2-0 van Aston Villa inleidde getoond en zijn tweede gele kaart van de avond, kort erna. Daardoor kwam Ajax halverwege de tweede helft met tien man te staan en kon Aston Villa uiteindelijk uitlopen naar een riante score. “Hij was heel slecht”, vervolgt Borst, die voorspelt dat Mannsverk een van de vele zomeraanwinsten van Ajax is die spoedig zal vertrekken uit Amsterdam. “Hij zal uiteindelijk ook wel sneuvelen. Van de lijst van aankopen van Mislintat zullen er heel weinig overblijven.”