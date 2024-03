Feyenoord is zeer concreet en zet vol in op komst van sterkhouder FC Twente

Feyenoord zet vol in op de komst van , zo meldt 1908.nl woensdagavond. De vleugelverdediger loopt na dit seizoen uit het contract bij FC Twente en daar willen de Rotterdammers van profiteren. De nummer twee van de Eredivisie is concreet in de markt voor de 26-jarige voetballer.

Smal loopt komende zomer uit zijn contract bij FC Twente, waardoor de verdediger vrij is om in gesprek te gaan met andere clubs. Feyenoord is één van de clubs die wil profiteren van de transfervrije status van de linksachter. De Rotterdammers willen de vleugelverdediger vastleggen als eerste aanwinst voor in het nieuwe seizoen. Volgens 1908 gaan er tussen de entourage van Smal en Feyenoord al wat voorstellen heen en weer.

Smal zelf zal nog overtuigd moeten raken van de aanbiedingen van Feyenoord, maar de eerste contacten lopen er. Binnen Feyenoord is men enthousiast over de mogelijke komst van de 26-jarige linksback. Er wordt verwacht dat de verdediger goed binnen de huidige spelprincipes van de Rotterdammers past. De oud-speler van FC Volendam heeft bij FC Twente de nodige ervaring opgedaan in de (sub)top van de Eredivisie. Hij speelde 183 officiële duels voor FC Volendam en FC Twente en gaf onder meer 35 assists.

Mogelijk wil Feyenoord met de komst van Smal voorsorteren op een vertrek van Quilindschy Hartman, voor wie er volgens Voetbal International en 1908 veel interesse is. Zeker met een goed EK in Duitsland lijkt de kans groot te zijn dat de linksachter de deur achter zich dichttrekt in De Kuip, terwijl ook reserve linksback Marcos Lopez lijkt te vertrekken uit Rotterdam-Zuid.