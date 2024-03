Feyenoord schrijft brief van 55 pagina's: tot bijna vijfduizend kaarten per wedstrijd minder verkocht

Bij thuiswedstrijden van Feyenoord blijft vijf tot tien procent van de beschikbare plaatsen in De Kuip bewust leeg. Dat schrijft de regerend landskampioen in een uitgebreide brief aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. In het schrijven legt de Stadionclub uit welke maatregelen zoal genomen worden om de veiligheid rond wedstrijden te waarborgen.

De brief van in totaal 55 kantjes is in het geheel terug te lezen op de site van de Rotterdamse gemeenteraad. Feyenoord legt daarin uit dat het (ook bij wedstrijden waarvan het risico op rellen als 'laag' wordt ingeschat) standaard een 'ingebouwde veiligheidsmarge' van vijf tot tien procent van de kaartverkoop hanteert. "We verkopen uit oogpunt van de veiligheid dus minder kaarten dan er plaatsen zijn", zo leest het. Aangezien De Kuip tijdens wedstrijden plaats biedt aan maximaal 47.500 toeschouwers, betekent dit dat er tot 4.750 stoelen per wedstrijd bewust onbezet blijven.

Daarnaast schrijft Feyenoord aan de gemeente dat het per wedstrijd minimaal 350 stewards inzet, die onder meer belast zijn met het fouilleren van een groot deel van het publiek. In de vakken achter het doel aan de noordzijde, waar de fanatiekste aanhang zich ophoudt, wordt zelfs iedere supporter met een geldig toegangsbewijs gecontroleerd op bijvoorbeeld het meebrengen van vuurwerk. De veiligheidsmaatregelen kosten de club 3,5 miljoen euro per seizoen, waar nog een extra miljoen euro aan 'algemene' kosten aan bijvoorbeeld de afdelingen veiligheid en supporterszaken overheen komen. Lokale omroep Rijnmond becijfert dat daaruit valt op te maken dat de gemiddelde wedstrijd Feyenoord zo'n 180 duizend euro kost aan veiligheidskosten.

Boetes

Die investeringen werpen wél hun vruchten af, stipt bovengenoemde omroep aan. "Grote knokpartijen tussen supporters komen in Rotterdam gelukkig bijna niet meer voor, vooral omdat De Klassieker al jarenlang zonder uitpubliek wordt gespeeld", wordt gewezen op de wedstrijden tegen aartsrivaal Ajax. Wel komt het meer dan eens voor dat er tóch vuurwerk de tribunes op wordt gesmokkeld. "Het kost de club al jarenlang vele tonnen aan boetes die het krijgt van de KNVB en Europese voetbalbond UEFA", weet Rijnmond. Zo legde de Europese voetbalbond de Rotterdamse club begin maart nog een boete van ruim 50.000 euro op voor ongeregeldheden rond het thuisduel met AS Roma in de Europa League van medio februari.