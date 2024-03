Feyenoord slaat fraaie slag en houdt aanvaller langer in De Kuip: 'Tegen Feyenoord zeg je geen nee'

Feyenoord heeft het contract van Leo Sauer opengebroken en verlengd, zo maakt de Rotterdamse club vrijdagmiddag zelf wereldkundig. De linksbuiten, die dit seizoen steeds meer minuten krijgt van trainer Arne Slot, ligt nu tot medio 2028 vast in De Kuip.

De contractverlenging van Sauer bij Feyenoord zat er al een tijdje aan te komen, maar inmiddels is er ook officieel getekend. De Slowaak had in Rotterdam-Zuid nog een contract dat doorliep tot 2026, maar ligt nu twee jaar langer vast bij Feyenoord. Vorige zomer kwam Sauer definitief over van MSK Zilina, nadat hij daarvoor al een jaar op huurbasis bij de Rotterdamse club speelde. Feyenoord legde destijds een transfersom van ongeveer twee ton op tafel.

Sauer zelf is blij dat Feyenoord zo veel vertrouwen in hem heeft: "Tegen een club als Feyenoord zeg je geen nee. Het stadion, de supporters, de organisatie: het is fantastisch om hier te voetballen. Ik zie deze contractverlenging als een beloning vanuit de club en een blijk van vertrouwen in mijn ontwikkeling."

De verwachtingen in De Kuip zijn hoog van Sauer, die het dit seizoen moet doen met invalbeurten. Met zijn invalbeurten was de Slowaak al één keer trefzeker en dat was direct een hele belangrijke treffer. In het begin van de competitie zette de linksbuiten de 2-2 op het scorebord tegen Sparta Rotterdam, waarmee hij hoogstpersoonlijk voor een punt zorgde bij Feyenoord.