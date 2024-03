Slot trekt een grijns na vragen over Smal: 'Je begint echt een goede journalist te worden'

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft zich zondagavond voor de aftrap van het thuisduel met Heracles Almelo niet willen uitlaten over . De vleugelverdediger van FC Twente wordt hardnekkig in verband gebracht met een overstap naar de regerend kampioen van Nederland, maar Slot wil het niet over spelers van andere clubs hebben.

Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl bracht eerder deze week het nieuws naar buiten dat Feyenoord in Smal een versterking ziet voor het nieuwe seizoen. De vleugelverdediger is bij FC Twente in het bezit van een aflopend contract. Het Algemeen Dagblad meldde vrijdag dat een overgang van Smal naar De Kuip zich in de afrondende fase bevindt, waarop de verdediger op Instagram van zich liet horen en doorschemeren dat er in elk geval nog niets is getekend. Slot kreeg zondagavond voor de aftrap van de ontmoeting met Heracles Almelo vragen over de linksback, maar kwam met een antwoord dat hij wel vaker geeft als spelers van andere clubs ter sprake komen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik hoor dat je nogal wat aannames doet”, reageerde Slot in eerste instantie in gesprek met ESPN-verslaggever Sinclair Bischop. “Zoals altijd: als een speler nog niet van ons is, zou het voor mij zeer ongepast zijn om daarover iets te zeggen”, aldus de oefenmeester. Bischop liet het er echter niet bij zitten en wilde van Slot weten wat Smal eventueel voor Feyenoord zou kunnen betekenen, waarop de trainer begon te lachen. “Je begint echt een goede journalist te worden, dat is een goede zet geweest van ESPN. Overigens heb je bij Rijnmond ook goede journalisten. Ik kan wel herhalen wat ik net zei. De speler speelt bij FC Twente, zit volle bak met ons in de concurrentie om plek twee. Als dat niet zo was, zou ik er al niets over zeggen en nu al helemaal niet.”

Bischop maakte in de zomer van 2022 de overstap naar ESPN. Ondanks de complimenten van Slot kreeg de verslaggever niet het gewenste antwoord. “Op het moment dat Gijs Smal of iemand anders speler van ons is, dan kun je mij erover vragen. Zolang dat niet het geval is en hij nog in het shirt van Twente speelt, mág je mij er vragen over stellen, maar geef ik geen antwoord”, besloot Slot.